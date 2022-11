Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser non si nascondono più: "È successo più volte, anche in diretta tv"

Cecilia Rodriguez si è lasciata andare a qualche piccante confessione circa il suo rapporto con il fidanzato Ignazio Moser: i siparietti bollenti a Mediaset.

Si parla molto in questo periodo della coppia formata da Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. i due piccioncini, che da poco hanno annunciato che convoleranno presto a nozze, sono ancor più 'chiacchierati' di Belen e Stefano. I due più collaudati sorella e cognato di lei, saranno i testimoni di nozze e c'è grande fermento per i preparativi e quello che poi sarà la cerimonia a tutti gli effetti.

Durante una delle sue ultime interviste, la giovane ha rivelato qualche particolare in più sulla loro storia e ha anticipato il tutto nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo. I due si sono addirittura lasciati per un periodo in cui non riuscivano a comprendersi e completarsi a vicenda. Ora però tutto è risolto e c'è addirittura chi pensa che la decisione di sposarsi, sia dovuta a un bebé in arrivo. Solo il tempo potrà fornirci le risposte che cerchiamo. Nel mentre l'influencer, si è lasciata aa qualche piccante rivelazione circa la sua vita sotto le lenzuola e quando è avvenuto il tutto per la prima volta.

Cecilia Rodriguez: "Io e Ignazio all'inizio molto focosi"

Cosa è successo quella volta nell'armadio della casa del Grande Fratello Vip? Lo scandalo più 'plateale' avvenuto tra le mura di Cinecittà è stato finalmente spiegato dalla diretta interessata. Cecilia in un'intervista ha affermato che non è accaduto quello che tutti pensano. C'è stato solo un bacio molto passionale: all'inizio i due, non riuscivano proprio a contenersi. Quando si sono definitivamente avvicinati, non sono riusciti per tanto a stare lontani e a trattenere la forte attrazione reciproca. Se non è stato nell'armadio però, la loro prima volta si è comunque consumata nella casa più spiata d'Italia: è stato nel cassettone che sotto al letto, serve per custodire la biancheria: geniale no?

La giovane non si è mica fermata qui però. Ha confessato che una volta usciti dal reality, si sono davvero 'sbizzarriti' in tutti i modi possibili. A quanto pare, la 'foga' è esplosa anche nei camerini di Mattino 5. Ospiti nel programma di Federica Panicucci, poco prima di prendere parte alla diretta, si sono dati parecchio da fare e lo hanno rivelato solo a distanza di qualche anno: "Siamo focosi anche adesso, ma all'inizio non riuscivamo proprio a trattenerci".

