Giulia Salemi fa un discorso alla Camera dei Deputati, l'esilarante reazione di Pierpaolo Pretelli

Giulia Salemi è stata ospite a Montecitorio per pronunciare discorso contro la violenza sulle donne. Il fidanzato Pierpaolo Pretelli, questa mattina, l'ha "presa in giro" a modo suo.

Spesso si parla delle influencer di tutto il mondo come un fenomeno con più lati negativi che positivi. Si dice che non lavorino davvero e che troppe ragazze si illudano di poter diventare come loro, quando una su mille ce la fa, spesso partendo avvantaggiata rispetto alle altre. Si dice anche che trattino sempre temi di scarso livello culturale e sfruttino troppo il loro corpo. Ci sono delle eccezioni e una di queste è Giulia Salemi, che ha sfruttato la sua fama per una giustissima causa.

Ieri pomeriggio l'opinionista del Grande Fratello Vip è stata ospite alla Camera dei deputati per pronunciare un discorso contro la violenza sulle donne. La Salemi ha invitato chiunque l'ascoltasse a "non girarsi dall'altra parte" e di prestare massima attenzione a quello che succede in Iran, paese dove a suo avviso la violenza sulle donne è la normalità. Venerdì 25 si celebrerà in tutto il mondo proprio una giornata contro la violenza di genere.

Pierpaolo Pretelli prende in giro la fidanzata

La Salemi si è presentata alla Camera indossando un tailleur beige piuttosto largo, con scarpe dello stesso colore, coperte quasi integralmente dalla 'zampa' dei pantaloni. Le foto di quell'intervento a Montecitorio sono, chiaramente, finite sui social della influencer, che l'ha definita una giornata "indimenticabile". La Salemi ha ricordato di aver donato tre macchinari di terapia intensiva all'ospedale pediatrico Bambin Gesù di Roma, oltre a un ecografo a un chirurgo ucraino. La 'serietà' del tutto è stata 'spezzata' in maniera simpatica dal fidanzato della Salemi, Pierpaolo Pretelli.

Nel breve video condiviso sui social, il modello di Maratea usa come sottofondo musicale una musica tipica delle parate presidenziali negli USA e saluta con la mano a 'ventaglio' come fanno i Presidenti. Scherzando, scrive di sentirsi 'importante' a essere il 'first man' (variante di 'first woman', ovvero donna del presidente). Pretelli ha ammesso che il suo idolo è Rosario Fiorello e spera di fare una carriera simile alla sua. Ecco perché sui suoi social sta pubblicando sempre più contenuti a sfondo ironico.

