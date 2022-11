Pierpaolo Pretelli fa la proposta a Giulia Salemi: la sua risposta spiazza i fan

Giulia Salemi riceve da Pierpaolo Pretelli la proposta: la risposta della Salemi spiazza i fan della coppia.

Giulia Salemi ha concluso ieri una nuova stagione di Salotto Salemi. La ragazza ha il desiderio di diventare una nota conduttrice e pian piano si sta facendo spazio nel mondo dello spettacolo, prima partecipando a diversi reality per farsi conoscere dal pubblico ma ora il suo sogno si sta concretizzando. Giulia è presente in ogni puntata del Grande Fratello Vip in una postazione ideata proprio per lei, con il suo tablet scopre i commenti più divertenti che girano sul web. Ospite in diverse trasmissioni è riuscita a crearsi un suo salotto televisivo 'Salotto Salemi' nel quale trucca volti noti del mondo dello spettacolo e del web.

Tra un make-up e una skin care intervista i suoi ospiti con simpaticissime domande. Ieri il 'Salotto Salemi' si è trasformato in 'Casa Prelemi': ultimo ospite del suo show in onda in seconda serata su La5, Pierpaolo Pretelli, il suo fidanzato.

Giulia Salemi riceve la proposta da Pierpaolo Pretelli: la risposta spiazza i fan

Giulia ha accolto per l'ultima puntata nel suo salottino il suo fidanzato Pierpaolo. La bellissima italo persiana e il suo fidanzato si sono guardati per tutto il tempo con gli occhi a cuoricino riempiendosi di complimenti e ogni tanto, stuzzicandosi: Pierpaolo ha spesso chiesto se oltre quel salottino tutto rosa ci fosse anche una camera da letto. Giulia, concentratissima, si dedica al make-up del fidanzato fino a quando è lui a farle una domanda: "Come ti vedi tra dieci anni?"

Giulia dice che si immagina mamma di due bambini e soprattutto una donna in carriera. Conduttrice su tutti i palinsesti ma anche manager in quanto vorrebbe crearsi un piano b nel caso in cui qualcosa nel mondo dello spettacolo dovesse andare storto. Pierpaolo quindi risponde: "Quindi ti vedi mamma?", "Certo! Hai altro da chiedermi?", risponde Giulia mentre Pierpaolo si alza e dichiara: "A proposito di questo, ora divento serio"

Il ragazzo si inginocchia e Giulia sconvolta aspetta che il suo fidanzato le chieda la mano e guardandola negli occhi Pierpaolo chiede alla sua Giulia: "Stasera andiamo a cena insieme?"

"Ma sei proprio stupido! Io ci stavo anche credendo perché hai fatto gli occhi lucidi, tutta colpa della matita che ti ho appena messo!". I fan ci hanno sperato e forse anche Giulia e ci auguriamo presto che la proposta vera avvenga.

