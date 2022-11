Alex Nuccetelli, migliore amico di Francesco Totti, si è fidanzato: chi è la "fortunata"

Alex Nuccetelli è diventato famoso per aver svelato alcuni retroscena privati della separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti. Dopo una relazione con la vippona Antonella Mosetti, oggi il PR romano si è fidanzato con un'altra ragazza: scopriamo qualcosa in più su di lei.

Il 2022 sta per finire. L'anno verrà ricordato come uno dei più ricchi di notizie di gossip di sempre. Molte coppie di vipponi si sono dette addio, alcune delle quale storiche. Tutto iniziò con la separazione tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi a gennaio, che tuttavia sembrano essere tornati insieme da qualche settimana. A febbraio Dagospia pubblicò una bomba delle sue: il matrimonio tra Francesco Totti e Ilary Blasi era in crisi e lui stava frequentando un'altra, tale Noemi Bocchi.

La conferma della fine dell'unione durata 17 ann è arrivata ufficialmente solo a inizio estate, quando i due inviarono altrettanti comunicati separati all'Ansa. Da quel giorno, è successo un po' di tutto. Da quel giorno milioni di italiani hanno imparato a conoscere meglio Alex Nuccetelli, discretamente famoso a Roma come organizzatore di eventi. L'uomo e Francesco Totti si conoscono da quasi vent'anni e sarebbe stato lui a presentargli Ilary Blasi. Nuccetelli ha rilasciato moltissime interviste negli scorsi mesi in cui ha parlato di retroscena privati sul suo amico e sull'ex moglie.

Alex Nuccetelli si è fidanzato

Gli amanti del gossip potrebbero aver conosciuto Nuccetelli anche come l'ex storico di Antonella Mosetti, volto noto della Tv degli anni '90 e primi 2000. I due hanno anche avuto una figlia insieme, Asia. La relazione con l'ex gieffina, però, è finita da tempo e dopo un lungo periodo da single, Nuccetelli si è nuovamente fidanzato. Stando a quanto dichiarato da lui stesso in un'intervista a "Chi", l'amico del cuore di Totti sta frequentando una ragazza di 25 anni, che dunque avrebbe esattamente venti anni meno di lui.

L'imprenditore non ha voluto svelare il nome: ha solo dichiarato che è bionda e studia Giurisprudenza. "Ha la mia stessa passione per le gare, ha un fisico pazzesco. Confesso che sono innamorato pazzo, come mai nella vita. L'ho conosciuta in una serata al mio locale. Quando sto con lei, mi sento bene, mi rende felice: è una persona splendida". Insomma Nuccetelli è felice della sua nuova relazione sentimentale. La ragazza avrà avuto la fortuna di conoscere anche Totti e Noemi Bocchi?

