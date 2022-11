Ballando con le Stelle, Angelo Madonia commenta l'eliminazione di Kuzmina e Biagiarelli: le sue parole

Angelo Madonia ha detto la sua sull'ultima eliminazione di Ballando con le Stelle. Sabato sera, infatti, Lorenzo Biagiarelli e Anastasia Kuzmina sono usciti dal talent show tra mille polemiche. Vediamo cos'ha detto il partner di Ema Stokholma a riguardo.

La giornata di sabato è stata particolarmente dura per Selvaggia Lucarelli. In mattinata, infatti, la giornalista è venuta a sapere che la madre, malata di Alzheimer e positiva al Covid, era venuta a mancare. Nonostante il grave lutto, la Lucarelli ha voluto essere presente in studio a Ballando con le Stelle. In quella puntata così difficile per lei, ha affrontato un'altra delusione, certamente più lieve: l'eliminazione del suo compagno di vita Lorenzo Biagiarelli, che gareggiava insieme alla bellissima Anastasia Kuzmina.

La ballerina ucraina, nelle ore successive, ha fatto sapere di essere parecchio delusa dall'eliminazione. Non solo: ha dichiarato di non aver mai visto così tanta cattiveria nei confronti di una persona famosa come quella sofferta da Lorenzo Biagiarelli. Anche la Kuzmina crede che lei e il suo partner non siano stati eliminati perché incapaci di ballare ma perché il pubblico da casa ha voluto 'punire' il fidanzato di Selvaggia Lucarelli, accusato di essere favorito proprio dalla giudice. Alla fine del suo sfogo, Anastasia ha assicurato che lei e Biagiarelli proveranno il ripescaggio.

Angelo Madonia commenta l'eliminazione di Kuzmina e Biagiarelli

Una coppia che, per il momento, gode del favore del pubblico è quella formata da Angelo Madonia ed Ema Stokholma. I due hanno praticamente ammesso di essersi fidanzati, cosa già nota agli osservatori più attenti. La dj italo-francese ha dichiarato più volte che l'amore rende deboli e che lei non può permetterselo ma pare che Madonia stia facendo crollare il muro che aveva eretto. Ad ogni modo, sui social il maestro siciliano è molto attivo e spesso risponde alle domande dei fan. Uno di loro gli ha chiesto cosa pensi dell'eliminazione di Anastia e Lorenzo.

"Se parli di Biagiarelli e Kuzmina, devo dire che mi dispiace, perché secondo me non meritavano e vi spiego perché. Uno per via dell'indiscutibile bravura che ha dimostrato negli anni Nastia come maestra e in particolar modo quest'anno con Lorenzo. Se avete seguito il programma sapete che non era una situazione comodissima ma malgrado tutto ha dimostrato di essere brava e far fare un percorso a Lorenzo di costante crescita: coreografie belle, tecnica abbastanza avanzata. Lorenzo non meritava di uscire, quindi mi dispiace. Questo te lo dico umilmente con la mia esperienza"

