William e Kate, il segreto mai svelato sul viaggio di nozze: "Ora lo sanno tutti"

Il principe William e la Principessa Kate sono sposati dal 2011: spunta solo oggi un segreto sulla loro lune di miele.

Era il 29 aprile del 2011 quando il principe William e la giovane Kate Middleton si giuravano amore eterno. In questi anni la Royal Family si è arricchita di tre nuovi membri grazie a loro con l'arrivo dei tre principini. Dopo la dipartita della regina Elisabetta II la coppia è ufficialmente erede al trono e il giovane William ha ereditato i titoli di suo padre, oggi Re Carlo III. La coppia desta sempre grande curiosità nei sudditi che vorrebbero saperne di più sulla loro vita familiare.

In pubblico William e Kate sono sempre molto affiatati ma in modo piuttosto caratteristico. Al contrario di Harry e Meghan che non perdono occasione per tenersi per mano, William e Kate sono soliti scambiarsi sguardi dolcissimi e di grande intesa. Il loro matrimonio è un evento storico e la principessa era meravigliosa nel suo abito da sposa ricamato a mano solo per lei. Le curiosità su quella giornata sono diverse ma oggi stupisce una rivelazione sul viaggio di nozze che nasconde un segreto nascosto a tutti, anche alla sposa.

La misteriosa luna di miele di Kate e William: ecco com'è andata davvero

Nel giorno del suo matrimonio la principessa Kate voleva che fosse tutto speciale e assolutamente perfetto. Per questo motivo non stupisce che si sia truccata da sola come rivelato già diverse volte in passato. Ma a colpire è la luna di miele non per la destinazione ma perché la stessa sposa non sapeva dove fossero diretti. C'è ovviamente lo zampino del principe William che architettò un vero e proprio piano segreto per ottenere la privacy che disiderava.

William infatti ha nascosto a chiunque la destinazione della loro luna di miele, alla sposa e anche ai paparazzi ma per quale motivo? La Royal Family è certamente una delle famiglia più in vista del mondo e in quell'occasione, dopo un matrimonio sfarzosissimo, il principe voleva essere lasciato in pace durante il suo viaggio di nozze. La destinazione segreta era quella di una villa privata alle Seychelles dove nessuno li avrebbe trovati. Una scelta tanto coraggiosa quanto giusta per gli sposini che oggi rappresentano una delle famiglia più importanti della storia.

