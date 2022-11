Chiara Ferragni, la nuova palette fa impazzire: "Costa pochissimo!"

La nuova collezione make-up di Chiara Ferragni ha stupito tutti: il prezzo vi lascerà senza parole.

L'imprenditrice digitale non ha intenzione di arrestare la sua ascesa nel mondo della moda e anche in quello della bellezza. Insieme a suo marito Fedez Chiara condivide attivi divertenti della loro vita quotidiana senza dimenticare la presenza dei piccoli Leone e Vittoria. Insomma i Ferragnez sono delle star a tutti gli effetti e il pubblico le adora ma la Ferri dedica tutto il suo lavoro al lancio di nuove collezioni. L'ultima ha stregato davvero chiunque e a sorprendere sono i prezzi dei suoi prodotti.

Quando parliamo di make-up ci tocca fare una distinzione tra i prodotti molto economici e brand che invece producono collezioni di qualità a un prezzo medio-basso. Chiara Ferragni ha deciso di aggiungere alle sue collezioni una linea make-up che ha una caratteristica fondamentale: i glitter. Insieme a accessori, gioielli e abiti anche il make-up deve essere in grado di lasciare il segno e Chiara lo sa bene. A questo proposito la nuova linea di prodotti sta andando a ruba, scopriamo quanto costa la palette di cui tutti si sono innamorati sui social.

La nuova palette platinum di Chiara Ferragni è un sogno a basso costo

Se parliamo della nuova collezione make-up firmata Chiara Ferragni non possiamo non dedicare del tempo a rossetto glitterato che sta conquistando tutti. Un prodotto davvero unico che applicato è capace di stregare chiunque. In questo caso il prezzo non è eccessivo o comunque non si distanzia troppo dagli standard di qualità dei marchi più famosi. Il rossetto costa 23 euro ed è una pioggia di glitter a tutti gli effetti.

Colpisce anche la palette di ombretti che la stessa Chiara ha provato insieme ai suoi follower qualche giorno fa su Instagram. Le colorazioni sono diverse ma quella che ha conquistato il cuore dei fan è quella platinum. Si tratta della preferita della Ferragni che garantisce ombretti luminosi tanto da essere quasi magnetici. In tanti si aspettavano cifre esorbitanti da questo gioiellino ma non è così. La palette costa 35 euro ed è possibile acquistarla online o in alcuni store dove arriveranno i prodotti della Ferri. In vista del Natale sembra proprio che la nuova collezione di Chiara sia un vero asso nella manica.

