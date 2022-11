Nuovo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip: ecco di chi si tratta

Dopo gli ultimi sei ingressi e il focolaio covid, Alfonso Signorini non ha nessuna intenzione di rinunciare ad ampliare il cast di vipponi!

Questa nuova edizione del Grande Fratello Vip è partita veramente con il botto. Già prima che si accendessero le luci della casa più spiata d'Italia tutti avevano conosciuto il cast di vipponi selezionati da Alfonso. Pioggia di critiche per il conduttore che a detta di tantissimi utenti del web aveva ripescato personalità che ormai avevano abbandonato da tempo il mondo dello spettacolo e alcuni vipponi sono anche stati definiti 'sconosciuti'. Il più criticato forse è stato Antonino Spinalbese che secondo alcuni utenti ha ricevuto il biglietto d'ingresso per la casa solo in veste di ex della notissima showgirl argentina.

Abbiamo avuto modo però di rincontrare personalità come Charlie Gnocchi, Marco Bellavia, Attilio Romina, Patrizia Rossetti e Pamela Prati che ormai da anni era assente in tv a causa dello scandalo Mark Caltagirone. Tutti hanno rivalutato questi personaggi e si son dovuti ricredere Alfonso ha puntato sulle personalità e non sulla fama e ha fatto bingo. Il cast però si è reso protagonista di alcune pagine veramente tristi e tanti sono i vipponi che sono stati squalificati o sono stati cacciati dal pubblico. Signorini ha subito rimediato con nuovi ingressi.

Grande Fratello Vip: ecco chi varcherà la porta rossa!

facciamo un ripasso degli ultimi entrati nella casa del Grande Fratello Vip. Edoardo Tavassi, amatissimo dal pubblico dopo averlo conosciuto all'Isola dei Famosi con sua sorella Guendalina, simpatico ironico e soprattutto personalità promettente nel mondo dello spettacolo. Micol Incorvaia, sorella di Clizia ed ex di Edoardo Donnamaria, attualmente impegnato nella casa con Antonella Fiordelisi, il suo compito è sicuramente quello di metter un po' di pepe nella coppia. Sara Altobello, pazzamente innamorata di Attilio Rominat, una donna del mondo dello spettacolo 'di categoria'. Oriana Marzoni, modella venezuelana che sta facendo perdere la testa ad Antonino Spinalbese. Ultimo ma non per importanza Luca Onestini, ex tronista attualmente in isolamento a causa della positività al covid.

Dal programma Casa Pipol, Samara Tramontana ha dichiarato di conoscere i nomi dei nuovi vipponi che entreranno nella casa solo a gennaio. Molto probabilmente Alfonso e la produzione ha deciso di aspettare che tutti i vipponi si negativizzino e di procedere con i nuovi ingressi solo dopo le feste natalizie per allungare la quarantena prima di poter entrare nella casa e così consentire a tutti di passare delle serene feste. Tra i vari nomi che circolano sul web uno sembra essere certo in quanto a lanciare l'indiscrezione è il settimanale Oggi.

Si tratta di Milena Miconi ex volto noto del Bagaglino che da un po' sta ricevendo un corteggiamento ossessivo da Alfonso signorini.

