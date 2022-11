Gf Vip 7, dopo Antonino Spinalbese e Oriana Marzoni altri due vipponi 'giocano' sotto le coperte

Gf Vip 7, la notte tra il 16 e 17 novembre è stata particolarmente 'movimentata' nella casa più spiata d'Italia.

Sono anni che va ormai in onda il Grande Fratello e i concorrenti vipponi ormai sanno a memoria come poter trovare un po' di intimità. I primi coinquilini della casa di cinecittà avevano provato a nascondersi sotto le coperte ma i piumoni non lasciano tanto spazio all'immaginazione. Negli anni abbiamo visto tantissime opere di ingegneria: capanne create con i tantissimi cuscini dei divani della casa e persino i letti contenitori venivano utilizzati per creare delle vere e proprie tende. Forse i più iconici in tutti questi anni resteranno senza ombra di dubbio Cecilia e Ignazio che dopo aver trovato un punto 'morto' nascosti nella tenda del confessionale hanno sperimentato persino l'armadio.

Stiamo investigando per scoprire cosa hanno mangiato la scorsa sera i vipponi visto che gli animi sono diventati particolarmente bollenti. Il video di Oriana e Antonino sta già facendo il giro del web forse perché ancora non si sono dichiarati una coppia ma mentre loro catturavano tutta l'attenzione con baci e movimenti particolari sotto il piumone nell'altra stanza altre lenzuola hanno iniziato a muoversi in maniera sospetta.

Notte di passione al Gf Vip: dopo Antonino e Oriana anche...

La serata è stata particolarmente bollente e se stamattina tutti si concentravano sul movimento delle coperte di Antonino ed Oriana anche altri due vipponi come scrivono gli utenti di Twitter hanno 'giocato a carte'. Si tratta di una coppia che ormai sembra formata anche se ad ogni puntata è pronta ad esplodere con nuovissime dinamiche: ex che sbucano, genitori, amici e chi più ne ha più ne metta.

Si tratta di Antonella ed Edoardo. La ragazza aveva dichiarato quando lui si era già detto innamorato che per arrivare anche lei a provare questo sentimento era necessario non solo l'intesa mentale e l'attrazione fisica ma anche l'approccio intimo. Questo tardava ad arrivare ma sembra che ormai non abbiano più nessuna intenzione di nascondersi. Avranno per ora messo da parte tutte le discussioni su tutti gli ex che stanno cercando di mettere i bastoni tra le ruote e hanno deciso finalmente di dar spazio alla loro intimità. Già ci immaginiamo Alfonso che si sta contorcendo in quanto questa sera non andrà in onda il solito appuntamento e per domandare ai vipponi cos'è successo dovrà attendere fino a lunedì!

