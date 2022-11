Gf Vip 7, gli animi si scaldano all'interno della casa: notte 'piccante' per due vipponi

Notte di passione al Gf Vip: due concorrenti non riescono più a star lontano. Passione sotto le coperte!

Neanche il covid riuscirà a tenere alcuni vipponi lontani: forse è riuscito a dividere solo Sara Altobello dal suo sexy sogno erotico 'di categoria' Attilio Romita che attualmente si trova in isolamento a causa della sua positività. I concorrenti ogni giorno sono tenuti in osservazione con continui tamponi e monitoraggio dei sintomi, la casa viene più volte sanificata e la produzione cerca di tenere tutto sotto controllo per non far precipitare quest'edizione che sta regalando veramente tante soddisfazioni. Tra i gossip più chiacchierati non solo fuori dalla casa ma anche in puntata da Signorini c'è senza ombra di dubbio i triangoli amorosi.

Il primo si è formato tra Antonino, Ginevra e Giaele che nonostante il matrimonio non appena è avvenuta la squalifica della Lamborghini si è buttata sull'ex di Belen. Altro triangolo è quello di Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi che viene accusata di essersi 'accontentata' delle lusinghe e del corteggiamento di Edoardo quando in realtà anche lei aveva messo gli occhi su Spinalbese. Altro triangolo è nato con i nuovi ingressi: Antonino ed Oriana si sono avvicinati particolarmente nonostante lei inizialmente avesse espresso la sua simpatia per Daniele. Antonino in queste questioni amorose è sempre coinvolto e al ragazzo piace bazzicare di fiore in fiore.

Gf Vip 7, notte di passione tra due vipponi: cos'è successo sotto le coperte?

Nell'ultima puntata Alfonso ha mostrato come la nuovissima vippona Oriana avesse nei primi giorni adocchiato Daniele Del Moro senza rinunciare alle attenzioni di Spinalbese. I due si sono anche 'segretamente' baciati e Daniele è stato chiaro, non vuole entrare in queste dinamiche. Ecco allora che fa un passo indietro e lascia la via libera ad Antonino che da quanto è entrato nella casa sembra proprio non riuscire a vivere senza le coccole di una compagna o amica speciale. Questa notte alcune coperte hanno 'danzato' ma non si tratta quelle della coppia Edoardo Antonella ma proprio di loro due!

Oriana e Antonino hanno avuto una notte molto movimentata! Il video e soprattutto i suoni catturati dai microfoni lasciano veramente poco spazio all'immaginazione: tra i due si è accesa la passione! Chissà cosa pensa Ginevra Lamborghini che si era dichiarata in crisi con il suo 'scucugnù'. Aveva dichiarato di aspettarlo ma forse ora avrà cambiato idea e soprattutto... arriveranno ancora aerei per i gintonic dopo la notte bollente con la venuezelana?

