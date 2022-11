Oroscopo della sera pessimi incontri per Pesci e Bilancia

L'oroscopo di questa sera ti porta fortuna! Sfrutta al meglio le energie positive che ti circondano e non pensare alle cose negative. Tutto andrà per il meglio!

Ariete

Questa sera ti sentirai particolarmente irritato e scontroso, e non mancheranno le liti con chi ti è vicino. Non sarà una buona serata.

Toro

Questa sera non sarà propriamente l'ideale per voi Toro: troverete più difficile che mai superare le vostre inibizioni e il vostro scetticismo. In amore sarà meglio rimandare ogni iniziativa a data da destinarsi, e anche nel campo professionale dovrete fare i conti con una concorrenza sempre agguerrita.

Gemelli

Oggi sembra proprio che il sole non voglia nascere! Il cielo è cupo, minaccioso e la pioggia sembra non volersi fermare. Per voi gemelli è una giornata molto sfortunata: tutto quello che viene tentato va a rotoli. Nonostante le buone intenzioni, i progetti falliscono, le amicizie si rivelano infide e perfino l'amore vi abbandona. Peggio di così non poteva andare!

Cancro

Cancro (21 giugno-22 luglio): questa sera è il momento giusto per buttarsi in nuove avventure! Siate aperti a tutte le possibilità che la vita vi offre e non abbiate paura di provare qualcosa di nuovo. Datevi da fare e godetevi il momento!

Leone

Leone, questa sera è il tuo momento! Preparati a goderti la vita fino in fondo, perché ti aspetta una splendida notte. Tutto quello che hai desiderato per tanto tempo potrebbe finalmente accadere: troverai l'amore, riceverai una promozione o partirai per un viaggio meraviglioso. Quello che conta è crederci e divertirti!

Vergine

La Vergine sarà accompagnata da una Luna favorevole che renderà la serata positiva. Questa sarà l'occasione giusta per migliorare le proprie relazioni interpersonali e stringere nuove amicizie. In amore, ci saranno nuovi flirt a portata di mano.

Bilancia

Non sarà una serata facile, cara Bilancia. Credi di aver trovato la soluzione a un problema, ma ti sbagli! Ti sentirai frustrata e arrabbiata per tutta la serata.

Scorpione

Cari Scorpioni, questa sera non sarete al massimo del vostro potenziale. Vi sentirete distratti ed in conflitto con voi stessi. Probabilmente avrete poca voglia di fare qualunque cosa. Non demordete: domani sarà un altro giorno!

Sagittario

Sagittario, questa sera ti aspetta una bella festa! Divertiti e lasciati andare! Non pensare troppo agli affari o alle preoccupazioni: sarà un'occasione per rilassarti e dedicarti alle cose che piacciono di più. Buona fortuna!

Capricorno

Questa sera sarà una serata noiosissima, non ci sarà nulla da fare!

Acquario

Questa sera ci sarà una festa degli astri! Venere viene in congiunzione con il vostro segno, donandovi armonia ed eleganza. Siate più rilassati e godetevi la compagnia di chi vi circonda.

Pesci

Questa sera avrete paura di stare soli! Potreste essere attratti da qualcuno che vi farà sentire al sicuro, ma fate attenzione: questa persona potrebbe non essere chi sembra.