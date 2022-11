Riconoscete questo signore? È il padre di due famosissime cantanti: la somiglianza è impressionante

Riconoscete quest’uomo? È il papà di due famosissime cantanti? Riuscita a capire di chi si tratta?

Le sue figlie sono famosissime cantanti seppur di generi musicali completamente opposti: una ama la musica pop mentre l’altra la musica latina. Dobbiamo dire che una ha riscontrato un successo clamoroso non solo nel panorama musicale ma anche nel mondo dello spettacolo. Ha partecipato non solo a tantissimi reality nelle vesti da concorrente conquistando non solo tantissimi telespettatori italiani ma anche spagnoli e in generale dell’America Latina, ma ha anche presenziato in alcuni salotti televisivi ed è anche stata un’opinionista fissa di un’edizione dell’Isola dei Famosi. Oggi è felicemente sposata con un noto dj ed è riuscita a ritagliarsi uno spazio nel mondo dello spettacolo nelle vesti di conduttrice di un programma comico: la sua simpatia, oltre che la sua bellezza, sono la chiave del successo della figlia di questo signore che avete visto in foto.

Avete capito di che vippona stiamo parlando? Sua sorella è meno nota ma si sta pian piano facendo strada nel mondo dello spettacolo

La sorella maggiore sta attualmente percorrendo le orme della piccola di casa che ha riscosso un successo clamoroso in tutto il mondo. Ha iniziato a lavorare nell’azienda del padre ma ha voluto dar spazio al suo lato artistico cimentandosi anche lei nella scrittura di canzoni che attualmente sono la colonna sonora di tantissimi tiktok in trend. Ad aver fatto crescere ancora di più la sua notorietà è senza ombra di subbio la sua partecipazione al Grande Fratello Vip. Quest’anno è entrata nella casa più spiata d’Italia e ha raccontato proprio la difficile situazione familiare. Le famosissime sorelle non si parlano ormai dal 2019 e il padre ha mandato un videomessaggio alla produzione del programma in cui rassicurava la figlia: “Prima o poi le cose si risolveranno”.

Avete capito di chi stiamo parlando? Se avete pensato al famosissimo Tonino Lamborghini, padre di Elettra e Ginevra avete fatto bingo!

Oltre ad essere attualmente responsabile del famosissimo marchio che porta il suo nome, Tonino ogni volta che le figlie hanno partecipato a dei reality è sempre pronto ad intervenire non solo in difesa delle sue ragazze ma anche solo con una semplice parola di conforto. La somiglianza con Elettra è spiazzante anche se la stessa Ginevra dice di essere identica al suo papà. Secondo voi quale delle due vippone somiglia di più al papà?

