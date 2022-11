Alfonso Signorini, curiosità sul suo titolo di studio dopo la correzione ad Antonella Fiordelisi

Tutti sono curiosi di scoprire il titolo di studi di Alfonso Signorini dopo la correzione ad Antonella Fiordelisi.

Durante la puntata di lunedì Antonella Fiordelisi ha ricevuto una visita inaspettata. Ad attenderla nel giardino Guendalina, la sorella di Edoardo Tavassi che dopo il filmato mandato in onda dal Grande Fratello si è scagliata contro la gieffina. Guendalina sostiene infatti che lei non sia abbastanza intelligente per carpire l'ironia del fratello soprattutto quando dice di essere entrato per cercare la madre dei suoi figli. Antonella visto che si è sentita offesa inizia a parlare con un tono saccente chiedendo ad Alfonso perché permettono di far entrare gente di così basso livello. Per mostrare poi la sua cultura a una Guendalina che l'ha accusata di essere ignorante cita in latino ‘Quousque tandem, abutere patientia nostra?'

Guendalina le ricorda che sta facendo il Grande Fratello e non la laurea in legge e dice di aver fatto anche lei il liceo classico e di conoscere molto bene il latino e il greco. Inizia quindi a declinare la prima e la seconda declinazione mentre Alfonso chiede di aprire il collegamento: "Antonella però non è così, la frase corretta è ‘Quousque tandem, Catilina, abutere patientia nostra?'” suscitando un boato del pubblico per la correzione. Dal canto suo Antonella dice che ha modificato la frase per la sua interlocutrice e Alfonso ribatte: "Almeno dillo bene", sottolineando anche di aver fatto il professore prima di arrivare alla conduzione del Grande Fratello.

Alfonso Signorini, conosci il suo titoli di studi? Ecco perché conosce così bene il latino e il greco

Alfonso Signorini ha sempre dimostrato di essere un uomo di grandissima cultura non solo per il suo modo forbito di esprimersi ma anche per alcune citazione che spesso colorano i suoi discorsi. Dopo aver corretto in diretta tv Antonella Fiordelisi che da quando è iniziata questa nuova stagione del Grande Fratello spesso cita il suo amato latino, la curiosità sui suoi studi è aumentata. È iniziata tutto con la simpaticissima frase della Fiordelini 'verba volant screenshot manent' ma se la prima volta ha suscitato tantissime risate non solo al conduttore ma anche al pubblico a casa, dalle volte successive è stato particolarmente ridondante ecco perché arriva la correzione in diretta del conduttore.

Prima di arrivare alla direzione di Chi, Alfonso si laurea in Filologia Classica all’Università Cattolica di Milano ed è proprio successivamente alla sua proclamazione che ottiene la cattedra come professore di latino e greco che lascia solo dopo aver iniziato a scrivere per il quotidiano La Provincia di Como. Sbarca a Mondadori con Panorama, dove viene battezzato come RE del gossip fino ad arrivare alla direzione di Chi e successivamente in tv.

LEGGI ANCHE:Alfonso Signorini in grande difficoltà: è successo ieri sera in diretta