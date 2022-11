Giulia Salemi, look super sexy con un solo accessorio: gli ankle boots di tendenza

Giulia Salemi stasera debutterà con una nuova puntata si Salotto Salemi su La5 in seconda serata: i suoi look sono sempre pazzeschi!

Giulia Salemi ha finalmente riaperto le porte del suo salottino tutto rosa. La fidanzata di Pierpaolo Pretelli sta sfondando nel mondo dello spettacolo e come la stessa ha ammesso dopo aver posato e studiato recitazione ha capito che il suo vero talento è la conduzione. Dobbiamo dire che Giulia è bravissima non solo quando intrattiene da sola i suoi ospiti nel suo salottino ma anche quando Alfonso Signorini le da la parola al Grande Fratello Vip. La Salemi ha ottenuto un posticino fisso in studio dove si occupa di informare il conduttore sul sentiment del web durante la puntata.

La donna esperta di moda e di tendenze sfoggia sempre dei look strepitosi ma nelle sue storie ha mostrato degli accessori che sono super di tendenza: si tratta degli ankle boots.

Giulia Salemi: "Basta un solo paio per creare dei look super sexy adatti sia per il giorno che per la sera"

Giulia Salemi pubblica delle storie mostrando dei look super di tendenza che ha creato partendo da due paia di stivali. Entrambi le calzature sono adatte per creare sia look da giorno che da sera ma andiamo con ordine. La prima storia che la Salemi pubblica fa una premessa: "È arrivata la novembrata!", spiega ironicamente in quanto sembra che solo adesso il clima sia degno della stagione invernale. La donna per l'occasione mostra a tutti come degli ankle boots, ovvero degli stivali alla caviglia non possono mancare nel nostro guardaroba.

I primi look che crea sono veramente semplici: jeans e canotta per questi tempi ancora incerti con lo stivale magari da indossare con un blazer o con un caldo cardigan durante il giorno. Stesse scarpe ma look differente con un vestitino rosa super adatto per la sera.

Passa poi ad un modello dello stesso colore ma con tacco più alto e più semplici: i comunissimi tronchetti. Per il giorno li abbina sempre ad un jeans e maglietta crop mentre per la sera un vestitino nero in linea con le ultimissime tendenze.

