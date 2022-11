Cambi climatici a Salerno e Avellino: cosa succede oggi?

Un gradito bentornato a tutti i lettori campani, ecco l'appuntamento quotidiano con il meteo di oggi! Quali saranno le vicende metereologiche di oggi a - e non solo a -Salerno e Avellino? Vediamolo insieme!

Napoli

Il meteo per Napoli è consigliato per esposizione al sole. La temperatura media si attesterà intorno ai 15.42 gradi centigradi con punte massime di 16.11 ed una minima di 10.11 gradi centigradi. Il cielo sarà sereno o poco nuvoloso con una percentuale di umidità relativa pari al 49%. Si registreranno velocità del vento medie intorno ai 6.08 km/h Cosa posso fare oggi in base a questo meteo: Il meteo consiglia di esporsi al sole. La temperatura media si attesterebbe intorno ai 15,42°C con punte massime di 16,11° ed una minima di 10,11°C. Il cielo sarà sereno o poco nuvoloso con una percentuale di umidità relativa del 49%. Si registrerebbero velocità del vento medie intorno ai 6,08 km/h.

Avellino

Il tempo ad Avellino oggi è caratterizzato da cielo poco nuvoloso e temperatura media di 11.9 gradi. La minima è di 7.6 gradi ed la massima di 14.1 gradi. Il vento soffia a una velocità di 2.6km/h ed è prevista una percentuale di nuvolosità del 14%. Oggi a Avellino il tempo è caratterizzato da cielo poco nuvoloso e temperatura media di 11.9 gradi. La minima è di 7.6 gradi ed la massima di 14.1 gradi. Il vento soffia a una velocità di 2.6km/h ed è prevista una percentuale di nuvolosità del 14%.

Caserta

Il tempo a Caserta sarà molto soleggiato, con un cielo completamente sereno. Le temperature oscilleranno tra i 8 e i 16 gradi centigradi. L'umidità sarà moderata e la velocità del vento sarà bassa. Il tempo a Caserta sarà bello e soleggiato, con un cielo sereno. Le temperature oscilleranno tra i 8 e i 16 gradi centigradi. L'umidità sarà moderata e la velocità del vento sarà bassa.

Salerno

Il meteo di Salerno per oggi indica una probabilità del 70% di pioggia, con una intensità moderata. La temperatura media è 9.87°C, quella minima è 5.37°C mentre la massima raggiunge i 11.49°C. Il vento soffierà a una velocità di 2.42 km/h e la percentuale di nuvolosità sarà del 20%. Il meteo di Salerno per oggi indica una probabilità del 70% di pioggia, con una intensità moderata. La temperatura media è 9.87°C, quella minima è 5.37°C mentre la massima raggiunge i 11.49°C. Il vento soffierà a una velocità di 2.42 km/h e la percentuale di nuvolosità sarà del 20%.

Benevento

Il meteo di Benevento sarà caratterizzato da pochissime nuvole e un'umidità del 63%. La temperatura media sarà di circa 11.38°C, con una minima di 7.04°C e una massima di 13.95°C. La velocità del vento sarà media, pari a 4.04 km/h, e la percentuale di nuvolosità si attesterà al 13%. Oggi il tempo sarà stabile e soleggiato.

Paeestum

Il tempo a Paestum è caratterizzato da piogge deboli, l'umidità è alta (57%), la temperatura media è di 14.62°C, la temperatura minima di 9.43°C e la massima di 16.19°C. Il vento soffia moderato con una velocità di 3.61km/h ed è presente una percentuale di nuvolosità del 11%. Sono possibili piogge deboli oggi a Paestum. L'umidità è alta, la temperatura media è di 14.62°C e la temperatura minima di 9.43°C. Il vento soffia moderato con una velocità di 3.61km/h.