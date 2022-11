Alfonso Signorini in grande difficoltà: è successo ieri sera in diretta

Nessuno si sarebbe mai aspettato ciò che è successo ieri sera in prima serata: ecco chi ha battuto Alfonso Signorini in diretta.

Tra Mediaset e Rai lo scontro all'ultimo share è ormai un'abitudine che dura da settembre a gennaio. I palinsesti sono sempre molto diversi e questo dimostra le diverse strategie delle due aziende televisive più grandi d'Italia. Da un lato c'è la Rai con le sue fiction da milioni di telespettatori e storie capaci di conquistare il pubblico dalla prima all'ultima puntata. Mettere in scena anche la letteratura contemporanea è ormai una delle carte vincenti di Viale Mazzini e da Doc nelle tue mani a Mina Settembre i successi garantiti sono tantissimi.

Dall'altro lato c'è Mediaset che propone invece prime serate basate sui reality show a cominciare dal Grande Fratello Vip fino all'Isola dei famosi. Proprio in queste settimane il Gf Vip ha debuttato con la settima edizione e le polemiche sui protagonisti non sono mancate. Dagli atti di bullismo alle bugie dei concorrenti gli scenari sono tantissimi e Signorini è in onda per ben due volte a settimana. Cosa è accaduto ieri sera in diretta? Il re dei reality è stato battuto per un soffio da uno dei personaggi più amati della tv.

Vincenzo Malinconico festeggia la vittoria nell'ultima puntata: tutta la felicità di Massimiliano Gallo

Su Rai Uno da quattro settimane è in onda Vincenzo Malinconico - Avvocato d'insuccesso con protagonista l'attore napoletano Massimiliano Gallo. Nella serata di ieri Alfonso Signorini ha dovuto fare i conti con una sconfitta proprio contro la fiction Rai. C'è da dire che le due prime serate hanno una differenza di share minima ma il pubblico ha preferito il finale di stagione della serie.

Con ben 3.701.000 Gallo guadagna la vittoria contro il Gf Vip 7 che ha interessato 2.596.000 telespettatori. Massimiliano Gallo ha deciso di ringraziare il pubblico che ha seguito con passione le avventure dell'avvocato che finalmente festeggia un successo. A giudicare dal finale di stagione sembra proprio che ci sarà una seconda parte ad attendere il pubblico che vedrà al centro due donne nella vita dell'avvocato.

Per Signorini la strada è ancora tutta in salita considerando che Berlusconi ha annunciato il prolungamento del Gf Vip 7. Il conduttore riuscirà a combattere la fiction Rai per tutto l'anno ogni lunedì e giovedì? Lo scopriremo presto e intanto ci godiamo gli show dei palinsesti italiani che a quanto pare accontentano tutti.

