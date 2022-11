Bianca Guaccero lancia una nuova moda: "Alla fine ho ceduto"

La conduttrice ha deciso di condividere con i suoi fan l'ultimo trend a cui non ha saputo dire di no: scopriamo di cosa si tratta.

L'ex padrona di casa di Detto Fatto al momento è scomparsa dalla tv nonostante le infinite richieste del suo pubblico. Bianca per anni ha guidato il format di Rai Due che a maggio scorso ha chiuso i battenti e non sappiamo se ritornerà in onda. L'addio al programma è stato parecchio contestato da chi desiderava seguire ancora il lavoro della Guaccero ma in tanti sperano presto in un suo ritorno sul piccolo schermo.

In questi lunghi anni di carriera la Guaccero si è dimostrata una delle artiste italiane più versatili di sempre. Conduttrice, attrice e cantante le nuove sfide non la spaventano e questa volta ha deciso di dare una svolta al suo successo in un modo diverso. Mentre tutti sperano che torni presto in tv Bianca si è lanciata sui social network con dirette a tema che stanno conquistando i suoi follower. Dal beauty all'armocromia, le dirette della conduttrice coinvolgono ospiti d'eccezione e esperti che le rendono molto interessanti. Tra le tante passioni dell'attrice c'è anche la moda e le ultime tendenze non mancano mai nei suoi look. Eccone una che sta letteralmente conquistando tutti e che può essere di grande ispirazione per la nostra prossima manicure.

Bianca Guaccero non resiste: la manicure perfetta per l'autunno

A ottobre la tendenza che ha fatto impazzire tutti è quella del total black soprattutto per la manicure colorata. Da Chiara Ferragni ad altre star del mondo dello spettacolo, tutti hanno scelto il monocolore ma questa volta la Guaccero ci sorprende con un'idea geniale. Le unghie di Bianca sono curatissime e per il suo nuovo look ha scelto un'alternanza di colori davvero unica.

Vediamo una scala colorata di toni tipici del periodo autunnale che si adattano perfettamente a questo periodo. Cominciamo con il bianco latte per poi passare al crema e al beige, sono questi i primi tre toni scelti dalla conduttrice. Proseguiamo poi con marrone abbastanza chiaro e per finire il tocco finale con il nero. Insomma questa manicure è assolutamente ideale per il mese di novembre e a quanto pare diventerà la prossima tendenza da seguire. Quale sarà la prossima? Per scoprirlo basterà seguire le ultime novità indossate dalla conduttrice.

LEGGI ANCHE>>>Bianca Guaccero e l'annuncio che tutti stavano aspettando: "Finalmente ci rivediamo"