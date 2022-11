Alessandro Gassman, l'annuncio che tutti aspettavano: "Finalmente posso dirvelo"

In attesa della prossima stagione dei Bastardi di Pizzofalcone: Alessandro Gassman annuncia un nuovo traguardo.

Alessandro Gassman è tra gli attori più amati e premiati del cinema italiano. Figlio d'arte è riuscito a stravolgere il grande schermo con le sue interpretazioni ma non solo. Gassman da qualche anno è protagonista anche della prima serata di Rai Uno con fiction che lo vedono al centro della narrazione. La più attesa in questo momento è certamente I Bastardi di Pizzofalcone che probabilmente andrà in onda nel 2023. Sul finale della scorsa stagione il pubblico è rimasto letteralmente a bocca aperta e in tanti si chiedono che fine ha fatto Giuseppe Lojacono.

Questo personaggio è frutto di una delle penne più famose della letteratura italiana contemporanea, autore di capolavori come il Commissario Ricciardi e Mina Settembre. Maurizio De Giovanni è infatti l'ideatore dei Bastardi che prima ancora di diventare una serie tv sono una serie di romanzi, i titoli dello scrittore vanno a ruba e i suoi lettori non possono farne a meno. Napoli ospita in queste settimane il set della nuova stagione dei Bastardi di Pizzofalcone con Massimiliano Gallo, Simona Tabasco e tutti gli altri attori del cast. Gassman però è solito utilizzare anche i social network non solo per promuovere i suoi lavori ma anche per instaurare un rapporto con i fan. Questa volta, proprio durante le riprese della fiction a Napoli, arriva un annuncio che lo trasporta dall'altra parte del mondo.

Alessandro Gassman annuncia: "Si va in Giappone"

Le pellicole con l'attore romano protagonista e non sono infinite ma soprattutto sempre all'attenzione del pubblico delle piattaforme digitali. I film di Gassman sono una garanzia e tra questi c'è "Croce e Delizia" oggi disponibile su Netflix. La commedia affronta il tema dell'omosessualità ma in un modo completamente diverso. Spesso il cinema e la serialità riprendono il tema accostandolo ai giovani in crescita ma questa volta la pellicola offre un punto di vista diverso.

Croce e delizia racconta della consapevolezza dell'omosessualità da adulti e protagonisti sono proprio Alessandro Gassman e Fabrizio Bentivoglio, due uomini apparentemente di due mondi opposti con famiglie completamente diverse tra loro. L'incontro e l'annuncio della loro relazione destabilizzerà tutti fino alla scoperta di una verità nascosta. Insomma un titolo da non perdere e che dal 2019 a oggi ha conquistato tutti fino al Giappone.

Dal 2 dicembre infatti Croce e Delizia sarà disponibile in Giappone come annuncia lo stesso Gassman su Instagram. La copertina vede la traduzione in caratteri giapponesi e si conferma l'ennesimo traguardo del protagonista della fiction di Rai Uno.

LEGGI ANCHE>>>Un Professore, Alessandro Gassman finalmente rompe il silenzio: "Ho una notizia per voi!"