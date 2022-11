Le sorelle Ferragni 'trattano male' Fedez: tutte tranne una

In occasione del live di X Factor le sorelle Ferragni hanno assistito allo show e il divertimento non è mancato: ecco cos'è successo dietro le quinte.

La nuova edizione di X Factor è ricca di sorprese a cominciare dalla sua nuova conduttrice fino ai giudichi. Francesca Michielin sta conquistando il pubblico grazie al suo talento da palcoscenico e ai suoi look sempre più incredibili. Tra i giudici brilla Ambra Angiolini insieme a Dargen D'Amico e Rkomi che continuano a scommettere sui loro talenti. Spicca però il ritorno di Fedez, veterano del programma e simbolo indiscusso dell'evoluzione della musica italiana.

Proprio il cantante ha debuttato nella nuova edizione scatenando grande entusiasmo tra il pubblico e nella puntata di ieri sera seduta tra gli spalti c'era anche sua moglie Chiara. La Ferragni però non è arrivata da sola e ha assistito alla puntata insieme alle sue sorelle Valentina e Francesca. Le tre sono molto unite e spesso trascorrono momenti in famiglia anche con i loro bambini. Il divertimento quando si parla dei Ferragnez non manca mai ed è per questo che i loro social sono presi puntualmente d'assalto. Scopriamo cos'è successo dietro le quinte dello show che ha scatenato le risate del pubblico sui social.

Le sorelle Ferragni si divertono contro Fedez: tutte tranne una

Chiara, Valentina e Francesca sono un trio molto famoso sui social e ieri sera hanno deciso di assistere alla puntata di X Factor che ha regalato uno show incredibile al pubblico. La moglie di Fedez ha ripreso alcuni momenti della serata compreso il dialogo all'italiana tra suo marito e Rkomi che ha fatto impazzire i fan su Tik Tok.

Colpisce una storia Instagram del cantante che riprende con il cellulare le tre Ferragni. Come risposta le sorelle lanciano divertite un gestaccio a Fedez, tutte tranne una di loro. Francesca infatti sorride senza "trattare male" il cognato con cui ha un rapporto splendido. Come sempre il giudice di X Factor fa notare il dettaglio ringraziandola e burlandosi di Chiara e Valentina. Ancora una volta l'unione familiare non manca a discapito delle tante teorie sui social che vorrebbero dimostrare il contrario. Certo è che il successo di Chiara e Federico sui loro profili continua a crescere segno del grande affetto che il pubblico ha nei loro confronti.

