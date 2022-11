Amici 22, Francesca Tocca imbarazzata: 'tutta colpa' di Raimondo Todaro e Elena D'Amario

Nella scuola di Amici di Maria De Filippi il divertimento non manca mai: Raimondo Todaro come non l'avete mai visto.

La nuova edizione di Amici di Maria De Filippi continua a stupire non solo per il talento degli allievi ma anche per le continue diatribe tra i professori. C'è però un lato della scuola che non tutti conoscono e che riguarda il dietro le quinte del programma. Protagonisti del programma oltre ai prof e agli allievi sono i ballerini professionisti che vediamo spesso in siparietti divertenti sui social. Questa volta protagonisti però sono anche Emanuel Lo e Raimondo Todaro che hanno deciso di mettere in imbarazzo proprio Francesca Tocca.

Mentre tutti sui social si preoccupavano di una probabile rottura tra la ballerina e Todaro i due non hanno alimentato il gossip ma si limitano a vivere il loro amore. Oltre l'indiscutibile talento sul palcoscenico la coppia dimostra spesso anche un senso dell'umorismo davvero incredibile. Scopriamo cos'è accaduto dietro le quinte del programma e perché la Tocca si è imbarazzata a guardare suo marito vestito così.

Raimondo Todaro in versione inedita: la foto fa impazzire i social

Il maestro di danza latina americana è anche il marito della professionista Francesca Tocca e i due sono amatissimi sui social network. Siamo abituati a vedere Raimondo nelle vesti di professore molto esigente con i suoi allievi e allo stesso tempo in grado di guidarli sulla vita del sacrificio. Sembra proprio che nella pausa pranzo dei professionisti Raimondo abbia voluto fare uno scherzo alla moglie con la complicità di Emanuel Lo e Elena D'Amario.

Il prof si è presentato con un outfit discutibile in sala pranzo con tanto di top attillato e slip in bella vista con pantalone a vita bassa. A ideare lo scherzo è Emanuel Lo, compagno di Giorgia e da quest'anno professore della scuola. Non mancano le musiche di Elena D'Amario, ballerina di amici tra le danzatrici più famose in Italia e all'estero. Insomma tutti era d'accordo per mettere in imbarazzo Francesca Tocca e a quanto pare ci sono riusciti.

La ballerina ha un talento smisurato ma anche una bellezza oggettiva che ha conquistato tutti. Colpisce però la sua discrezione sempre presente in ogni momento anche davanti alle telecamere. Il suo lavoro dietro le quinte con gli allievi è fondamentale per portare in scena esibizioni curate e per aiutarli nella crescita artistica. Certo è che grazie a Raimondo nella scuola di Amici il divertimento non manca mai.

LEGGI ANCHE>>>Amici 21, Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro nascosti dietro le quinte: cos'è successo al concerto di Alex