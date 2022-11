Piersilvio Berlusconi, l'annuncio ufficiale: "Nuova conduttrice per l'Isola dei Famosi"

Il direttore di Mediaset ha finalmente annunciato quali saranno i programmi in prima serata del nuovo anno: l'Isola dice addio a Ilary Blasi?

A Mediaset si respira aria di novità ma senza esagerare, lo scorso anno Piersilvio Berlusconi ha sperimentato alcune novità in prima serata pronte a contrastare la concorrenza Rai. Negli ultimi anni sembra che Berlusconi stia puntando tutto su show di intrattenimento creati per alleggerire le serate del pubblico a casa. Ci sono poi i colossi in share che trionfano da settembre a maggio senza fare una piega, stiamo ovviamente parlando dei programmi di Maria De Filippi.

Anche la compagna del direttore Silvia Toffanin continua la sua scalata a Verissimo tra ospiti internazionali e grandi star del mondo dello spettacolo. Lo scorso anno sono stati cancellati alcuni format come Temptation Island o Ultima Fermata ma si è aperta anche una speranza per altri come La Talpa. Cosa vedremo a Mediaset da gennaio e soprattutto chi ci sarà alla guida dell'Isola dei Famosi?

Piersilvio Berlusconi ha deciso: ecco cosa succederà a Mediaset da gennaio

Le novità non mancheranno a Mediaset a partire dall'inizio del 2023 e in occasione della conferenza stampa Piersilvio Berlusconi ha deciso di annunciare i programmi che andranno in onda. Mediaset punta ancora sui grandi personaggi e su show capaci di divertire i telespettatori sul divano di casa. Rivedremo Pio e Amedeo con la loro Felicissima Sera, prontissimi a ospitare amici e star del mondo della tv ma non solo.

Il ritorno della Talpa è confermatissimo ma ancora non si conosce il nome di chi lo guiderà e non è tutto. A gran sorpresa torna anche Tempatation Island con Filippo Bisciglia probabilmente. Il reality aveva ricevuto uno stop lo scorso anno ma a quanto pare Mediaset ci ha ripensato. Anche Michelle Hunziker è prontissima a un grande ritorno in prima serata con il suo one woman show Michelle Impossible.

Niente da fare per Barbara D'Urso che resta ancorata al pomeriggio di canale 5 ma cosa accadrà all'Isola dei famosi? Non è certa la conduzione di Ilary Blasi che a quanto pare vorrebbe evitare di condurre il reality in un momento così delicato della sua vita. In tanti già pensano a un possibile sostituto della conduttrice dopo che Berlusconi ha annunciato che l'Isola si farà. Chi potrebbe essere la nuova conduttrice o conduttore dell'Isola? Forse sarà proprio l'amica Silvia Toffanin a prendere il posto della Blasi?

