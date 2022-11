Quanto costano gli orecchini di Valentina Ferragni? La cifra lascia senza parole

L'influencer e sorella dell'imprenditrice digitale Chiara Ferragni è famosa per i suoi particolari orecchini: quanto costano questi gioiellini?

Valentina Ferragni è una delle influencer più seguite dei social network e non solo perché è la sorella minore di una delle imprenditrici digitali più famose in Italia. Le sorelle Ferragni sono quasi un'istituzione per il mondo del web che continua ad averle come punto di riferimento non solo della moda ma anche del mondo degli accessori. In particolare Valentina è una disegnatrice di gioielli da grande talento che ha deciso di investire la sua arte nella creazione di nuovi accessori molto glamour.

Nelle ultime settimane la Ferragni è entrata nel mirino della cronaca rosa per la fine della sua relazione con Luca Vezil, influencer da un milione di follower su Instagram. La storia tra i due è giunta al capolinea dopo molti anni di amore e come sempre il gossip era dietro l'angolo. Oggi Valentina si mostra sicura del suo passato ma anche desiderosa di affrontare il futuro con nuovi progetti all'orizzonte. Le sue creazioni fanno gola a molti ma c'è una domanda che in tantissimi si chiedono, quanto costano i suoi orecchini famosi a forma di triangolo? Ecco svelata la cifra che è tutt'altro che economica.

Gli orecchini di Valentina Ferragni: ecco quanto costano

L'influencer e disegnatrice di gioielli è famosa per le sue creazioni ma in particolare per un modello di accessori che sembra sfiorare l'ultima tendenza. Si tratta dei suoi orecchini a forma di triangolo che stanno riscuotendo grandissimo successo sui social e online. La forma di questi gioielli stupisce non solo per la forma ma anche per i colori.

Impazzano i colori fluo come il giallo o il rosa ma anche il verde. Non mancano però le coppie di gioielli piccoli mentre anche quelli unici e più grandi sono desideratissimi dai fan. In particolare il modello unico ha un costo di 98 euro mentre quello in coppia più piccolo costa 55 euro. La cifra non è assurda e infatti questo lascia abbastanza stupiti i fan, c'è però da dire che non è neanche economica e che certamente non è nelle possibilità di tutti.

Gli orecchini di Valentina Ferragni sono il regalo di natale perfetto che mancava? Nonostante l'inverno la scelta di accessori coloratissimi si conferma sempre vincente ed è il caso di dire che sotto l'albero ci starebbero benissimo.

