L'Amica Geniale, arriva l'annuncio che tutti stavano aspettando: ecco chi sarà Lila

L'Amica Geniale, arriva la notizia che tutti stavano aspettando: dopo aver scoperto chi sarà Elena, ecco chi interpreterà il ruolo di Lila.

I veri fan della fiction Rai avevano iniziato ad ipotizzare già un anno fa chi sarebbero potuti essere gli attori che avrebbero sostituito i figuranti del crudo mondo della Ferrante. Questo perché nella prima stagione abbiamo visto le due amiche Lila ed Elena da piccolissime diventate a metà stagione delle adolescenti. Un cambio che non è stato necessario nella seconda stagione in quanto le attrici Gaia Girace e Margherita Mazzucco avevano ormai raggiunto la maggiore età e quindi ancora perfette per i ruoli. Nella terza stagione tutti si aspettavano di vedere una nuova trasposizione temporale in quanto le due da ventenni alle prime armi con i matrimoni diventavano donne adulte e mamme. Un età matura che Gaia e Margherita hanno saputo abilmente interpretare anche se alcuni telespettatori ritengono che non sono state 'credibili'.

L'Amica Geniale: ecco chi sarà Lila. Alcuni fan della fiction avevano già immaginato che il ruolo sarebbe andato a lei. La somiglianza è impressionante!

Nell'ultima puntata della terza stagione de L'Amica Geniale-Storia di chi fugge e di chi resta, abbiamo visto nell'ultima scena Margherita Mazzucco guardarsi allo specchio. Nel riflesso c'era Alba Rohrwacher che per tutte queste ragione è stata la voce narrante di Elena Greco.

Tutti, da quando hanno scoperto la 'Elena adulta' non vedevano l'ora di scoprire chi avrebbe preso il ruolo di Lila perfettamente interpretata in questi anni da Gaia Girace. L'attrice ha interpretato Lila quando aveva solo 13 anni ed oggi è una splendida ventenne che ha ottenuto il ruolo di Caterina de' Medici in una miniserie storica prodotta per France 2. Ma chi vestirà i panni della irrequieta, curiosa, affascinante e provocatrice figlia dello scarparo?

Arriva la segnalazione di @cinguetterai. In molti avevano presupposto che Irene Maiorino avrebbe ottenuto questa parte visto che la somiglianza con la Girace è impressionante. Occhi stretti e scuri, carnagione chiara e capelli corvino: la perfetta descrizione che la stessa Ferrante ha dipinto nei suoi libri per una Lila adulta, geniale ma anche vendicativa e provocatrice. La seria amatissima della trasposizione di Elena Ferrante arriverà nel 2024 e i fan non vedono l'ora di vedere la Maiorino nella suo nuovo ruolo.

LEGGI ANCHE:Dopo 'L'amica Geniale', Netflix annuncia una nuova serie basata su un altro romanzo di Elena Ferrante