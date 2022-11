Oroscopo del Sud: prendere o lasciare per Ariete e Gemelli

L'amore ti sorride: questa è la giornata perfetta per fare nuove conoscenze! Approfitta di tutte le occasioni che ti si presenteranno, soprattutto in ambito professionale. In famiglia non mancheranno i momenti divertenti.

Ariete

Cosa c'è di nuovo? Non sopporto più questi giorni in cui le cose non sembrano andare per il verso giusto. Speriamo che il futuro sia migliore.

Toro

Oggi è un buon giorno per mettersi in discussione e fare nuove esperienze. È un'ottima giornata per viaggiare, divertirsi ed espandere la propria coscienza. Ci saranno moltissime cose interessanti da vedere e fare, quindi non rimanete fermi!

Gemelli

Anche se non tutto fila liscio come vorresti, oggi ti sentirai comunque molto vitale e grintoso. Ci sono buone probabilità di riuscire a risolvere i problemi che ti affliggono e di farti nuovi amici. Sfrutta al massimo questa giornata positiva!

Cancro

Cancro, oggi è un giorno molto difficile. Non fatevi troppe illusioni, perché tutto quello che vi aspetta è delusione e sofferenza. Non sperate granché dagli altri, e non contate sulla fortuna. In amore siete soli e abbandonati al vostro destino. State cercando di resistere ma la battaglia è persa in partenza.

Leone

Oggi you might feel a little anxious and have trouble focusing. It's important to take some time for yourself, even if it's just 10 minutes, and relax.

Vergine

Oggi è uno di quei giorni in cui tutto va storto: non bastasse il meteo, le cose che si tentano di fare non riescono e anche gli altri sembrano essersi messi contro. Nonostante questo, bisogna continuare a lottare perché il sole sorriderà di nuovo.

Bilancia

Bilancia, l'oroscopo di oggi dice che dovreste concentrarvi sulla vostra salute e sul benessere del vostro corpo! Non fate nulla di troppo stressante, sforzatevi di rilassarvi e divertirvi!

Scorpione

Non sarà un buon giorno: tutto quello che toccherete andrà storto. Meglio rimanere in casa e non affrontare nessuno.

Sagittario

Sai bene che per natura sei portato ad essere felice, ma oggi sembra proprio che il cielo non ti voglia bene. Nonostante i tuoi sforzi, qualcosa o qualcuno riesce a toglierti la serenità. Forse è il momento di prenderti una pausa e riflettere su cosa vuoi dalla vita.

Capricorno

Il vostro oroscopo di oggi non è molto positivo: potreste avere dei problemi a lavoro, e gli effetti della Luna Nera vi renderanno particolarmente nervosi. Non lasciatevi influenzare da chi vi circonda, ma cercate di mantenere la testa bassa e il più possibile concentrati sulle cose che vi preoccupano.

Acquario

Oggi sarà un giorno molto triste per te, Acquario. Non ci sarà niente da fare per tirarti su di morale. Le cose non ti andranno bene, sia sul lavoro che nella vita privata. Quindi preparati a una giornata noiosa e brutta.

Pesci

Oggi è un buon giorno per voi. Siete in ottima forma fisica e spirituale, pronti a raccogliere i frutti del vostro impegno. Questo è un periodo di crescita e di successo, in tutti i settori della vostra vita.