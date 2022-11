Che tempo fa oggi a Salerno? La parola agli esperti

Amici Campani: benvenuti, ecco l'appuntamento quotidiano con il tempo di oggi! Quali saranno le vicende metereologiche di oggi a - e non solo a -Salerno? Vediamolo insieme!

Napoli

Il meteo per Napoli prevede pioggia debole ininterrotta. La temperatura media sarà di 17.5°C, con una minima di 15°C e una massima di 18.89°C. L'umidità sarà del 82%, la velocità del vento del 10.38km/h e la percentuale di nuvolosità del 88%. Possiamo dedurre che oggi è una giornata da trascorrere in casa, dato che il tempo prevede pioggia.

Avellino

Il meteo per la città di Avellino peggiorerà gradualmente nel corso della settimana. Ci sarà pioggia e le condizioni climatiche saranno caratterizzate da una moderata pioggerella. L'umidità rimarrà alta, mentre le temperature medie saranno comprese tra i 13 e i 15 gradi.

Caserta

Il meteo di Caserta per oggi è caratterizzato da pioggia e umidità elevata. La temperatura media è di 14.7 gradi Celsius, con una minima di 13.75 e un massimo di 17.2. La velocità del vento è moderata, intorno ai 7.24 km/h, e la percentuale di nuvolosità è molto alta, vicina al 100%. Per oggi, dunque, è consigliabile rimanere al coperto e programmare attività di svago indoor.

Salerno

Il meteo per la città di Salerno è: pioggia moderata, umidità 88%, temperatura media 13.71°C, temperatura minima 10.68°C, temperatura massima 14.8°C, velocità del vento 3.92km/h, percentuale di nuvolosità 95%. Pioggia moderata, quindi portatevi un ombrello. Umidità molto alta, quindi tenetevi liberi da traspiranti ed indumenti pesanti. Temperature medie, quindi vestitevi a cipolla. Temperatura minima quasi fresca. Temperatura massima piuttosto calda. Ventilato, quindi non troppo coperto. Molto nuvoloso, quindi non esposto al sole.

Benevento

Il meteo per la città di Benevento è caratterizzato da pioggia moderata, con un'umidità del 97% e temperatura media di 12.42°C. La temperatura minima registrata è stata di 11.5°C, mentre la massima raggiunge i 15.25°C. La velocità media del vento è di 8.2km/h, mentre la percentuale di nuvolosità è molto alta (97%). Oggi è possibile vestirsi in maniera adeguata alle condizioni meteo, mettersi un cappotto per proteggersi dalla pioggia e una sciarpa per il freddo. È consigliabile muoversi a piedi o in bicicletta, dato che la velocità del vento è moderata.

Paeestum

Il meteo per Paestum è caratterizzato da un tempo di tipo 'Rain' con piogge moderate, un'umidità dell'86%, una temperatura media di 17.5°C, una temperatura minima di 14.92°C, una temperatura massima di 18.8°C e un vento medio di 7.43km/h. La percentuale di nuvolosità è del 92%.