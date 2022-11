Giulia De Lellis, intimo o pantaloncino? Il look super sexy per X Factor spiazza i fan

Giulia De Lellis, look spiazzante per la live di X Factor: i pantaloncini sono veramente cortissimi!

Giulia De Lellis ha pubblicato una foto in cui mostra a tutti il suo look scelto per la live di X Factor. Programma che ha riscosso tantissimo successo e che si è anche trasformato in una vera e propria sfilata di moda. Il tema di ieri era sicuramente il verde visto che sia Dargen D'amico, Fedez e Rkomi, hanno deciso di giocare con questa tonalità creando dei look pazzeschi che rispecchiano a pieno le loro personalità. Presente ovviamente anche Ambra che quest'anno esprime un'anima rock con i suoi look super particolari specialmente in pelle, latex o pizzo la maggior parte delle volte nero.

Ovviamente non passano inosservati anche i look delle persone che da quando il programma si trasmette live partecipano nel pubblico. Sempre presente Chiara Ferragni che supporta suo marito dalla prima fila del pubblico. Ieri ha indossato un abito super luminoso che colpito tutti ma è stato il look di un'atra seguitissima influencer che ha catturato tutta l'attenzione.

Giulia De Lellis, il suo look lascia pochissimo spazio all'immaginazione: mai visto un pantalone così corto!

Giulia De Lellis per l'occasione ha deciso di sfoggiare la sua nuova linea di stivali. Già quest'estate la donna ha creato dei sandali alla schiava bassi e dei tacchi sempre con lacci alla schiava e con una punta super 'affilata'. Giulia ha scelto non solo colori neutri come il classico nero e bianco ma anche tonalità vivaci come il magenta, verde e arancio che in men che non si dica sono andati sold out. Per queste nuove temperature non poteva di certo mancare il lancio di un modello come gli stivali che Giulia ha deciso di abbinare ad un pantalone veramente mini!

Stivali bianchi che riprendono il cappotto e il dolcevita abbinati a dei collant 20 denari neri e un pantaloncino pitonato che sembra più un body intimo che uno shorts! Un look semplice ma con un dettaglio veramente molto audace che spiazza tutti i fan della bellissima Giulia. Come sempre riesce a mixare tantissimi elementi e creare dei look che conquistano tutti. Il dubbio però rimane: ma quello è un pantaloncino o una culottes?

LEGGI ANCHE:Giulia De Lellis incinta: l'indizio social che fa gioire i fan dell'influencer