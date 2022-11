Sophie Codegoni e Alessandro Basciano infiammano il web con la foto nudi nel letto

Sophie Codegoni e e Alessandto Basciano senza veli: i due pubblicano uno scatto intimo che fa impazzire il web!

Sophie Codegoni ha finalmente trovato l'amore dopo una bruttissima delusione. La donna ha infatti sostenuto i provini per Uomini e Donne ed era stata scelta come tronista. Dopo un lungo percorso messo in crisi anche dall'emergenza sanitaria era finalmente riuscita a trovare la sua anima gemella, o almeno così credeva! Si tratta di Matteo Ranieri che dopo qualche copertina e storia pubblicata sui social ha annunciato la separazione dalla tronista. Lei, molto provata, raccontò che Mattero non si trovava affine con la sua quotidianità e che ha voluto chiudere la storia prima ancora di iniziarla. L'anno successivo entra nella casa del Grande Fratello Vip dove riceve le continue la corte sfegatata di Giammaria, ex di Belen che è stato disposto anche a lasciare la sua fidanzata Greta per conoscere Sophie.

La nuova Bonas di Avanti un Altro ha sempre dichiarato che nonostante Giammaria fosse un bravissimo e dolcissimo ragazzo non riusciva mai a scattare quella cosa in più che è invece scattata subito quando ha visto il video di presentazione di un altro vippone. Lui ha dichiarato da subito di essere attratto da alcune donne tra cui Soleil e la bellissima Sophie. Lei subito va a chiarire con Sole: "Lui è il mio prototipo" e riesce ad accalappiarselo.

Sophie e Alessandro infiammano il web: lo scatto hot fa impazzire i fan

Nella casa del Grande Fratello Vip si sono conosciuti e sul red Carpet di Venezia, Sophie ha ricevuto la proposta di matrimonio dal suo cavaliere. Hanno trovato casa e convivono ormai a Roma non solo per il lavoro di lei ma anche per star vicino al figlio di Alessandro nato dalla sua precedente relazione. I due sono innamoratissimi e se la loro complicità l'abbiamo sempre notata dalle storie che pubblicano sui loro social questa volta abbiamo notato qualcosa in più. La coppia ha veramente infiammato il web con questo scatto sotto le lenzuola.

I due hanno mostrato la loro estrema intesa: uno scatto passionale che lascia veramente poco spazio all'immaginazione. Possiamo tutti immaginare cosa sia successo prima o dopo questa fotografia e gli utenti del web lo sanno, scrivono infatti che questo scatto è estremamente provocatorio ma che amano vedere la complicità dei due e che dopo quasi un anno ancora hanno così tanto desiderio l'uno dell'altro.

