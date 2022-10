Sophie Codegoni, le sue unghie sono un richiamo agli anni 2000: ecco la manicure che ha scelto

Dopo Chiara Ferragni anche Sophie sceglie una manicure perfetta per questo mese ed in linea con le ultime tendenze.

La bellissima Sophie Codegoni ha iniziato a farsi spazio nel mondo dello spettacolo quando ha iniziato a lavorare nello showroom di Chiara Ferragni. Successivamente è stata scelta come tronista di Uomini e Donne. Anche se il suo percorso ha portato ad una rottura quasi immediata alla scelta la bellissima Codegoni oggi è una promessa sposa. La donna ha conosciuto nella casa del Grande Fratello Vip Alessandro Basciano e insieme sono andati subito a convivere. Sophie si era consolidato come personaggio sul web ma dopo aver partecipato al GF ha deciso di provare a restare in tv. Ha sostenuto tantissimi provini ottenendo il ruolo della nuova Bonas di Paolo Bonolis. Anche se ormai è impegnatissima con questo nuovo ruolo nessuno la distoglie dal suo principale obbiettivo, condividere tips di moda e bellezza su Instagram.

Sophie Codegoni mostra ai suoi follower delle unghie perfette per questo mese e dal gusto un po' retrò

Anche in fase di trasloco con una casa che la stessa ha definito 'sotto sopra', la donna ha mostrato a tutti i suoi fan i suoi ultimi acquisti di Zara. Tantissimi si sono catapultati in negozio per avere lo stesso top luccicoso della Bonas. Alcuni sono anche corsi da Sephora dopo che ha mostrato i suoi prodotti preferiti per una base perfetta. Ora, proprio come Chiaa Ferragni ha deciso di sfoggiare per Halloween delle unghie classiche nere. Se la sua ex boss ha deciso di optare per la forma a mandorla di grandissima tendenza in questi ultimi anni la Codegoni ha deciso di compiere un tuffo indietro negli anni 2000.

Sophie ha deciso di optare per la fora quadrata che all'inizio di questo nuovo secolo erano la forma che maggiormente era richieste alle estetiste. In questi anni aveva preso piede la tendenza delle unghie tonde che poi sono diventate a mandorla fino alla forma a ballerina, un mix tra tonde e quadrate che ricordano proprio le punte che si usano per la danza classica. Anche le unghie super lunghe e affilate, lanciate dalle Kardashian sono super di moda. Eppure con questo effetto boomerang del vintage sapevamo che prima o poi anche questa manicure sarebbe tornata di moda e Sophie lo conferma. L'importante è non rinunciare alle cuticole ben curate e ad un manicure alla russa prima di procedere con qualsiasi applicazione di gel, ricostruzione o semi permanente.

