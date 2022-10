Meghan Markle, indossa un look che avrebbe fatto rabbrividire la Regina

Meghan Markle beccata con un look veramente compromettente. Ecco cosa ha indossato la Duchessa del Sussex.

Meghan Markle è stata beccata con un look che in molti pensano che avrebbe fatto rabbrividire la Regina Elisabetta. La donna ha sempre avuto uno stile, a detta della Regina, troppo audace. Del resto a renderla famosa sono state le sue gonne a tubino aderenti che ha indossato nella serie Netflix Suits. Successivamente ha dovuto abbandonare i tessuti e i modelli aderenti considerati inappropriati dal galateo reale quando è entrata a far parte della Royal Family. La donna per un primo periodo ha cercato di seguire tutte le regole ma se la sua antagonista Kate Middleton ha usato pochissime volte dei look che hanno fatto arrabbiare la Regina Elisabetta, Meghan più volte ha deciso di osare più del dovuto. Questa volta, secondo alcuni, ha sicuramente esaggerato.

Meghan Markle: il suo look avrebbe fatto arrabbiare tantissimo la Regina Elisabetta

Meghan ha sempre voluto osare con colori sgargianti spesso rubando anche la scena alla sovrana e i suoi look monocromatici. La donna ha deciso di optare per il primo periodo in cui frequentava il rampollo reale, abiti decisamente più morbidi e che non segnavano tutte le sue curve super sexy. Successivamente quando è avvento il 'divorzio reale' è stata spesso beccata con look molto più casual per una duchessa. Nonostante la semplicità tutti hanno riconosciuto che la donna avesse buon gusto e soprattutto amasse vestire alla moda. Meghan per il funerale della Regina ha indossata un completo nero che seguiva nuovamente tutte le etichette reali. Ora che è ritornata alla sua vita californiana è stata beccata così.

Una jumpsuit verde senza spalline e con taglio a pinocchietto. Il drappeggio che parte da sotto il seno arrivando fino ai fianchi non valorizzano per nulla le sue forme anzi: alcuni la trovano anche 'ingrassata' ma in realtà è il taglio del suo vestito che cade proprio nei punti più sbagliati. Abbinato ad un cappello e sandali marroni la Markle ha concluso questo look con un maglioncino verde militare. Una vera e propria accozzaglia che la Regina non avrebbe proprio gradito visto che quando ha beccato la Middleton con un sandalo aperto e smalto rosso l'ha subito redarguita.

LEGGI ANCHE:Buckingham Palace: ecco la data dell'incoronazione di Re Carlo III, Meghan e Harry ci saranno?