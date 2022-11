Gf Vip 7, Edoardo Tavassi a rischio squalifica per aver infranto il regolamento

Edoardo Tavassi è a rischio squalifica: il vippone è stato beccato. Cosa accadrà lunedì?

Edoardo Tavassi è uno dei nuovi vipponi entrati nella casa del Grande Fratello Vip ma ha già tutto il pubblico dalla sua parte. A rendere così famoso e popolare il Tavassi è senza ombra di dubbio la sua simpatia ma anche la sua partecipazione all'Isola dei Famosi ha aiutato ad accrescere la sua fama. Schietto e sincero, quando è stato costretto al ritiro a causa dell'incidente al ginocchio il pubblico e pure i presenti in studio non hanno per nulla preso bene: Edoardo era già il vincitore dell'Isola. Anche Ilary Blasi al suo ingresso in studio ha dichiarato che non ha mai potuto esprimersi per essere equa e imparziale con tutti i naufraghi del suo programma ma lei ha sempre segretamente tifato per lui.

Entrato nella casa del Grande Fratello il pubblico è felicissimo per poterlo osservare nuovamente non solo durante il daytime ma anche h24 grazie ai canali dedicati alla diretta. Potremmo dire che i suoi veri fan si 'faranno una scorpacciata' delle simpatiche battute di Edoardo. Eppure sembra che il suo percorso sia attualmente a rischio. Beccato già a far battute su George Ciupilan in compagnia di altri vipponi questo comportamento ha fatto storcere un po' il naso ma sembra che non sarà questo a potergli causare la squalifica ma altro.

Edoardo Tavassi sarà squalificato?

Edoardo ha descritto George come un cartonato. Il ragazzo è molto timido ed introverso, si esprime sempre educatamente senza offendere i suoi interlocutori e questo sembra avergli garantito un posto speciale nel cuore dei telespettatori. Nonostante le nomination è sempre tra i primi a salvarsi. Descriverlo come cartonato non è stato sicuramente carino così come tutti gli altri commenti che sono nati tra i vipponi nello stanzone. Atteggiamenti che alcuni ritengono da bulli ma quest'anno, purtroppo, a causa della vicenda di Bellavia abbiamo visto cosa vuol dire aver un atteggiamento da bullo. Ginevra è stata squalificata e Giovanni Ciacci così come Gegia ed Elenoire sono stati cacciati via dal pubblico a casa grazie al televoto.

Non sarà aver apostrofato George 'cartonato' a mettere nei guai Tavassi. Sicuramente Alfonso farà una bella strigliata d'orecchie ai tre vipponi ma Edoardo è stato beccato dal web non solo a levarsi il microfono infrangendo quindi il regolamento ma anche a dichiarare di far fuori il ragazzo con il prossimo televoto.

La segnalazione arriva alla Regina del web Deianira Marzano e non promette nulla di buono. Non ci resta che aspettare lunedì per scoprire non solo se il Grande Fratello prenderà provvedimenti ma anche chi nomineranno i ragazzi.

