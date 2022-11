Gf Vip 7, lite tra Antonella Fiordelisi e Luciano Punzo: i vipponi sono sconvolti

Antonella Fiordelisi e Luciano Punzo litigano furiosamente: dopo il primo scontro gli animi si scaldano ancora di più.

Antonella Fiordelisi e Luciano Punzo sono stati i protagonisti indiscussi del daytime di giovedì 17 novembre. Tutto perché mentre Luciano si trovava in confessionale a piangere per Manuela Carreiro, sua ex fidanzata conosciuta a Temptation Island, la Fiordelisi dubitava della veridicità di questo rapporto. Tutto è nato perché alcune volte lui si riferisce a Manuela come la sua compagna e non come la sua ex e soprattutto parla di alcune cose che fanno a casa. Antonella quindi crede che i due convivano ancora e che si siano accordati di lasciarsi per riappacificarsi al Grande Fratello. Proprio in quel momento Luciano esce dal confessionale e ascolta la teoria di Antonella e va su tutte le furie.

Stando alla verità di Luciano che combacia con ciò che Manuela sta dichiarando sui social, i due si sono lasciati circa un mese fa: lui è andato a vivere a Roma mentre lei è partita per Londra. Il concorrente non riesce proprio ad accettare che venga messa in dubbio la sua verità e durante il daytime si scaglia duramente contro la concorrente e soprattutto con Edoardo Donnamaria che a suo dire interviene sempre come 'l'avvocato delle cause perse' pur di difendere Antonella. La sera la discussione si accende ancora di più!

Gf Vip 7, Antonella Fiordelisi e Luciano Punzo litigano furiosamente durante la notte: i vipponi sono sconvolti

Durante la serata Antonella e Luciano hanno continuato a litigare nel cortiletto. Lei dice che Luciano è un falso in quanto lui si è fatto scappare che prima di entrare ancora convivevano: "Di che cosa stiamo parlando Edoardo", attacca la Fiordelisi sbagliando il nome mandando Luciano su tutte le furie. "Non confondere la lana con la seta", replica Luciano che proprio non gli va giù lo scambio dei nomi e continua insinuando che la Fiordelisi sia peggio di un cotton fioc che si infila fastidiosamente nell'orecchio. Lo scontro si accende, Luciano inizia a parlare in dialetto e Antonella, nonostante le sue origini campane, lo accusa di essere rozzo e volgare. Gli animi si scaldano ancora di più fino a quando parte un freez e lì viene svelata la verità.

Entra in scena Edoardo Tavassi che spiega la dinamica che si sta verificando. Tutto quindi è un teatrino organizzato dal nuovo show del grande fratello: “Il cortiletto”. Alcuni commentano i bassissimi livelli di recitazione mentre altri sotto il reel postato dalla pagina ufficiale del Grande Fratello credono che in realtà i due nello scherzo hanno colto la palla al balzo per potersi sfogare e continuare un litigio che ali altri avevano già placato durante il giorno.

