Gf Vip 7, Manuela Carriero rompe il silenzio: "Ora basta! Io e Luciano Punzo siamo..."

Manuela Carriero, l'ex di Luciano Punzo fa finalmente chiarezza sul suo rapporto: "Attualmente io e Luciano siamo..."

Manuela Carriero è diventata famosa quando ha partecipato all'ultima edizione andata in onda di Temptation Island. La donna ha raccontato della sua relazione difficilissima con l'ormai ex fidanzato Stefano Sirena e sperava che il programma potesse risanare il loro rapporto una volta e per sempre. Inaspettatamente, nel villaggio delle fidanzate, si è avvicinata sempre di più al tentatore Luciano Punzo e dopo aver visto anche altri video in cui il suo fidanzato la criticava e si stuzzicava con una tentatrice ha deciso di buttarsi a capofitto nella storia con il modello napoletano.

Tutti inizialmente credevano che la relazione tra i due fosse falsa ma insieme hanno preso anche casa, lei ha conosciuto Eva, sua figlia e sono stati per un anno insieme. Quest'estate è arrivato il primo campanello d'allarme. Sembrava che la storia fosse giunta al capolinea ma poco dopo hanno annunciato il ritorno di fiamma. Poco prima di entrare nella casa i due sono scomparsi dai social e lui nel video di presentazione si è dichiarato single.

Manuela Carriero rompe il silenzio: ecco la verità sul suo rapporto con Luciano Punzo

Questa separazione improvvisa ha spiazzato i fan. Tutti si chiedevano se fosse solo una coincidenza o tutto architettato per il suo ingresso nella casa. Luciano ha dichiarato ai suoi coinquilini che ha lasciato Manuela circa tre settimane prima del suo ingresso ma spesso parla ancora 'della sua compagna' e non 'della sua ex'. Dettagli che hanno insospettito non solo il pubblico a casa ma anche Antonella Fiordelisi che crede che sia tutto studiato a tavolino.

Manuela ha oggi pubblicato uno screen in cui smentisce un messaggio che ha ricevuto Deianira Marzano.

Questa è la prima smentita che arriva da Manuela che quindi nega di aver vissuto con Luciano poco prima del suo ingresso nella casa. Arriva poi un'altra prova per smascherare una volta e per sempre queste voci che circolano non solo fuori ma anche all'interno della casa.

"Come fa a dire 'sta tizia' che vivevamo insieme a Napoli?", tramite l'archivio delle storie Manuela mostra che pochi giorni prima in realtà si trovava a Londra e già non aveva nulla a che fare con Luciano che si è trasferito a Roma molto prima del suo ingresso. Questa è la sua verità. Luciano intanto continua a piangere per Manuela nella casa del Grande Fratello e chissà se Alfonso ci regalerà un confronto.

LEGGI ANCHE:Gf Vip 7, Antonella Fiordelisi: "Siete falsi", parole amare per Luciano Punzo e Manuela Carriero