Temperature a Caserta e Benevento: c'è da preoccuparsi?

Rieccoci ancora! Amici "eccellenti" meridionali, ecco l'appuntamento quotidiano con le previsioni del tempo in campania! Quali saranno le vicende metereologiche di oggi a - e non solo a -Caserta e Benevento? Vediamolo insieme!

Napoli

Il tempo a Napoli oggi è caratterizzato da piogge leggere, una temperatura media di 20.21°C, una temperatura minima di 17.56°C e una temperatura massima di 20.26°C. Il vento soffia con una velocità media di 9.28 km/h ed è accompagnato da un cielo prevalentemente nuvoloso con un'umidità del 70%. Oggi a Napoli è possibile fare una passeggiata nel parco, andare al cinema o visitare un museo.

Avellino

Il meteo per la città di Avellino è caratterizzato da una leggera pioggia, un'umidità del 75%, una temperatura media di 17.05°C, una temperatura minima di 12.94°C e una temperatura massima di 17.96°C. Il vento soffia con una velocità pari a 5.75 km/h, ed è presente un'alta percentuale di nuvolosità (73%). La pioggia non è indicata per uscite all'aperto, l'umidità potrebbe rendere il clima troppo opprimente. La temperatura oggi è ideale per restare in casa a leggere un buon libro o guardare la televisione.

Caserta

Il meteo per la città di Caserta è:Rain. Le condizioni climatiche sono caratterizzate da pioggia leggera. La temperatura media è 19.05 gradi centigradi, la temperatura minima è 14.82 gradi centigradi e la temperatura massima è 19.95 gradi centigradi. La velocità del vento è 7.1 km/h, l'umidità è 72% e la percentuale di nuvolosità è 48%. Oggi in base a questo meteo è possibile fare attività all'interno o all'aperto.

Salerno

Il meteo di Salerno oggi è caratterizzato da pioggia moderata e umidità alta. La temperatura media è di 14.29°C, la minima è di 9.81°C mentre la massima è di 15°C. Il vento soffia con una velocità di 4.61 km/h ed è prevista una percentuale di nuvolosità del 73%. Cosa fare in base al meteo di Salerno oggi? Oggi è possibile rimanere a casa oppure uscire e divertirsi, anche se bisogna tener conto della pioggia.

Benevento

Il meteo di Benevento oggi sarà caratterizzato da pioggia leggera e umidità elevata. La temperatura media si attestherà intorno a 16.87°C, con una minima di 11.36°C e una massima di 17.33°C. Il vento sarà moderato, con velocità media di 6.41km/h e percentuale di nuvolosità pari ad 81%. Nello specifico oggi è possibile: Usare l'abbigliamento idoneo per proteggersi dalla pioggia.

Paeestum

Al momento, la pioggia è moderata a Paestum. L'umidità è del 84%, la temperatura media è di 19°C, la temperatura minima di 14.58°C e la temperatura massima di 19.85°C. La velocità del vento è di 7.14km/h, e la percentuale di nuvolosità è del 34%. Oggi a Paestum la pioggia è moderata, l'umidità è alta, la temperatura media è di 19°C e la temperatura minima di 14.5°C.