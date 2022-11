Giulia De Lellis incinta: l'indizio social che fa gioire i fan dell'influencer

Giulia De Lellis posta una foto sui social e insospettisce tutti per un dettaglio che in molti hanno notato: che si stia per aprire un nuovo capitolo nella vita dell'influencer romana?

Giulia De Lellis è una delle influencer più seguite d'Italia. Sono infatti ben 5.3 milioni i follower che seguono la vita e le attività della showgirl di Zagarolo. Classe '96 (ha 26 anni), ha raggiunto la popolarità grazie alla sua partecipazione a programmi televisivi Mediast tra cui Uomini e donne e Grande Fratello Vip. Famosa la sua storia con il dj Andrea Damante, conosciuto proprio al programma di dating condotto da Maria De Filippi.

Dopo una intensa relazione, tra di loro finì dopo che Giulia scoprì che Andrea la tradiva. Da quell'esperienza la De Lellis ha quindi preso ispirazione per il libro 'Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza!', scritto con Stella Pulpo ed edito da Mondadori, in cui l'influencer ripercorre tutto il suo percorso sentimentale, dalla frustrazione del tradimento dell'amato al sentimento di rivalsa. Un testo molto apprezzato dai lettori italiani, tanto da vendere oltre 100mila copie.

Oggi Giulia ha finalmente ritrovato il sorriso accanto ad un altro uomo. Si tratta di Carlo Gussalli Beretta, figlio del proprietario dell’omonima casa produttrice di armi. Un ragazzo esteticamente lontano dai canoni a cui sembrava attenersi Giulia: biondo, occhi azzurri e colorito chiaro, Carlo ha la tipica aria del bravo ragazzo. Molto lontana, insomma, dal look 'bad guy' di Damante che aveva fatto perdere la testa alla De Lellis.

Giulia De Lellis e quell'indizio social che in molti hanno notato: fan in delirio

E chissà se proprio questa stabilità raggiunta accanto al suo nuovo uomo potrebbe aver convinto Giulia De Lellis a lanciarsi nel progetto più grande della sua vita: quello di metter su famiglia. La popolare influencer non ha mai nascosto il suo desiderio di maternità: proprio in una recente intervista a Radio Deejay, Giulia si è lasciata andare a confessioni molto intime proprio sui suoi più grandi desideri. E tra questi c'è, appunto, quello di realizzarsi come moglie e poi anche come mamma.

Nell'ultimo post pubblicato dall'influencer sul suo profilo Instagram qualcuno ha intravisto un indizio che potrebbe ricondurre proprio alla sua ambizione di restare incinta. "Novembre, succederà una cosa bellissima", ha scritto la De Lellis a corredo di un post in cui scorrendo si vedono diversi scatti, ma è il primo ad aver catturato l'attenzione dei più.

Quello di un oggetto che sembra proprio avere la forma di un embrione. Che Giulia De Lellis stia per comunicare di essere incinta? Staremo a vedere.

