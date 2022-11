Tiziano Ferro confessa sui figli dopo anni: "Aveva ragione Claudio Baglioni"

Il cantante è pronto a ritornare con un tour in Italia nel 2023: ma prima fa una rivelazione sui suoi due figli.

Finalmente nel 2023 tornerà negli stadi di tutta Italia con il suo tour, stiamo ovviamente parlando di Tiziano Ferro che come sempre è in grado di smuovere intere folle. Il successo di Ferro risale ai tempi di Perdono e altre hit che hanno segnato la storia della musica italiana. La sua carriera ha vissuto diversi momenti e i fan storici li ricordano tutti. Dai tempi difficili del successo effimero, ai problemi con le dipendenze fino all'età matura in cui ha finalmente trovato l'amore della sua vita.

Tiziano è uno di noi, una sorta si simbolo per la musica italiana che riappare ogni tanto con un nuovo album da sogno. Il suo successo continua a invadere ogni angolo del Paese e il tour è uno dei più attesi in Italia. Ferro qualche anno fa si è trasferito ufficialmente a Los Angeles dove oggi vive insieme alla sua famiglia. Più volte ha raccontato di un incontro con il suo attuale marito Victor, i due si sono innamorati e mai più lasciati da quel momento. Qualche anno dopo il loro incontro hanno celebrato il matrimonio e solo qualche mese fa sono arrivati i loro due bambini.

Tiziano Ferro rivela sui suoi due figli: "Ecco cos'ho fatto per loro"

In occasione di una sua intervista al Corriere della Sera Tiziano Ferro ha deciso di rivelare alcuni dettagli sulla sua nuova famiglia. Insieme a Victor ha costruito una famiglia dove sono arrivati i loro due figli adottivi, due piccoli maschietti. Tiziano ha rivelato che per loro ha posticipato il tour negli stadi nel 2023 così da poter essere presente nel loro primo anno di vita insieme a suo marito.

In un passaggio dell'intervista riprende le parole di Claudio Baglioni dandogli ragione. Il collega infatti ha affermato più volte che quando i cantautori fanno un figlio arriva immediata la canzone per loro. Tiziano ha confermato che è successa la stessa cosa e questo significa che presto con l'uscita del suo album arriverà un brano dedicato ai due piccoli. Precisa che adesso è in grado di capire cos'hanno fatto i suoi genitori per lui.

La decisione di avere dei bambini è arrivata nel suo caso con la maturità e una grande lucidità ma questo non cambia il fatto che quest'amore improvviso gli abbia stravolto la vita. Aggiunge Ferro che non hanno una tata e che lui e Victor si occupano dei bambini. Finalmente a giugno Tiziano riabbraccerà di nuovo il suo pubblico e in Italia ci saranno migliaia di fan ad attenderlo.

