Paris Hilton confessa il suo segreto di bellezza: "Costa solo 2000 dollari, provatelo!"

L'ereditiera più famosa del mondo dello spettacolo ha confessato qual è il suo segreto di bellezza: la cifra è assurda.

Le star adorano condividere i loro segreti di bellezza ma molto spesso si riducono a banali sponsorizzazioni di prodotti per la pelle. Questa volta però Paris Hilton ha deciso di rivelare al mondo intero qual è il modo in cui combatte i segni del tempo. La pelle del viso ha bisogno di essere nutrita con prodotti appropriati alla tipologia di incarnato e mai improvvisati. Per questo motivo sono tantissime le influencer che propongono soluzioni sui social o attraverso il mondo della pubblicità.

La Hilton ha deciso invece di agire più in profondità proprio sulle rughe del viso. Innanzitutto sfatiamo il mito che solo oltre i 40 anni bisogna prendersi cura della pelle, questo è un grande errore. Già a partire dai vent'anni è necessario usare prodotti adatti alla propria tipologia di pelle ma adesso è arrivato il momento di scoprire il metodo usato da Paris Hilton. L'ereditiera ha deciso di rivelare a tutti il suo segreto e al contrario di altre colleghe preferisce non nascondersi dietro la cosmetica. La soluzione per una pelle perfetta secondo Paris è infatti la medicina estetica con un trattamento super costoso.

Il trattamento di Paris Hilton è costosissimo: ecco in cosa consiste

Si chiama Zaffiro di Neauvia ed è un macchinario che permette di effettuare un trattamento specifico sulla pelle del viso. Questa tecnica glow è praticata in una clinica americana a cui Paris ha deciso di rivolgersi per migliorare l'aspetto della sua pelle del viso e non solo. La pratica consiste in uno strumento elettromedicale che agisce sulla pelle del viso attraverso gli infrarossi e ricostruisce le rughe, anche quelle più profonde. Il collagene viene stimolato dal macchinario e in questo modo la pelle del viso vedrà sparire i segni del tempo che tanto odiamo.

C'è però da aggiungere che anche l'elasticità della pelle viene agevolata attraverso questa tecnica molto particolare praticata negli Stati Uniti. Certo è che il costo delle sedute è davvero molto alto nonostante la loro efficacia sia assicurata. La Hilton ha inoltre confessato che proprio nella clinica ci sono altre tecniche per migliorare anche l'aspetto della pelle del corpo soprattutto nei punti in cui c'è cellulite o pelle non rigenerata.

