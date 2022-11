Che tempo farà oggi a Avellino? Gli esperti dicono di stare in guardia

Rieccoci ancora! Amici "eccellenti" meridionali, ecco l'appuntamento quotidiano con il meteo! Quali saranno le vicende metereologiche di oggi a - e non solo a -Avellino? Vediamolo insieme!

Napoli

Il clima a Napoli è caratterizzato da una piovosità moderata, con piogge leggere che si verificano mediamente ogni giorno. L'umidità è alta, attestandosi intorno al 58%, mentre la temperatura media si aggira intorno ai 14.71°C. La temperatura minima registrata è di 12.53°C, mentre quella massima raggiunge i 16.24°C. Il vento soffia con una velocità media di 5.26 km

Avellino

Il tempo a Avellino oggi è caratterizzato da una forte pioggia e l'umidità è molto alta. La temperatura media è di 9.49°C, la temperatura minima è di 9.04°C mentre la temperatura massima è di 12.03°C. Il vento soffia moderatamente con una velocità di 2.61km/h ed è presente un alto tasso di umidità pari al 100%. Oggi a Avellino potresti dedicarti allo shopping, andando nelle aree commerciali della città. In alternativa, se ti piace fare attività fisica, puoi andare in una palestra oppure in un parco.

Caserta

Il tempo a Caserta oggi sarà caratterizzato da un debole pioggia. La temperatura media sarà di 12.76°C, la temperatura minima di 11.23°C e la temperatura massima di 14.72°C. Le condizioni atmosferiche saranno umide con un livello di umidità pari al 69%. La velocità del vento raggiungerà i 4.09km/h ed il cielo sarà molto nuvoloso (al 100% di nuvolosità). Nel complesso, oggi è consigliabile rimanere al chiuso: la pioggia potrebbe dar fastidio. La temperatura media sarà di 12.76°C, la temperatura minima di 11.23°C e la temperatura massima di 14.72°C.

Salerno

Il meteo di Salerno indica che ci sarà pioggia leggera, l'umidità sarà 64%, la temperatura media sarà 11.65°C, la temperatura minima sarà 6.26°C e la temperatura massima 13.77°C. La velocità del vento sarà circa 2.71 km/h e la percentuale di nuvolosità media 57%. Oggi a Salerno potete dedicarvi allo shopping, passeggiare lungo il lungomare o visitare qualche museo.

Benevento

Il meteo per la città di Benevento è: pioggia molto intensa, umidità elevata, temperatura media di 8.93 °C, temperatura minima di 8.2 °C, temperatura massima di 11.27 °C e velocità del vento di 3.14 km/h. Oggi è consigliabile rimanere in casa.

Paeestum

Il meteo di Paestum oggi è caratterizzato da nuvolosità variabile e temperature gradevoli. La temperatura media si aggira intorno ai 16°C, con una minima di 10.7°C ed una massima di 17.6°C. Il vento soffia moderato con velocità massima di 3.2km/h. L'umidità è alta (59%). Nuvolosità variabile e temperature gradevoli: sereno, visita un museo, passeggia nel parco; Temperatura media intorno ai 16°C: andare in spiaggia, fare attività all'aperto; Vento soffia moderato con velocità massima di 3.2km/h: fare sport o escursioni.