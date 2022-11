Grande Fratello Vip, è ufficiale: la casa di Cinecittà chiude i battenti

Grande Fratello Vip, la casa iconica di Cinecittà chiude i battenti. A rischio le prossime edizioni?

La casa di cinecittà ha accolto in tutti questi anni tantissime persone. C'è chi in quella casa ha riscontrato un successo clamoroso come Guendalian Tavassi. Lunedì l'ex gieffina ha varcato la porta rossa per fare una sorpresa a suo fratello Edoardo. Guendalina ha raccontato ad Alfonso l'emozione di ritornare in quella casa seppur per poco. Anche durante il Grande Fratello di Barbara D'Urso è stata invitata per un confronto con Cristian Imparato e quando lui ha invitato la Tavassi a lasciare la casa per continuare il suo percorso Guendalina mise le cose in chiaro: "Ricordati che questa è casa mia".

Anche Paolo Ciavarro ha fatto una sorpresa a Edoardo Donnamaria e rientrando nella casa di Cinecittà ha raccontato l'emozione di poter essere nuovamente nei pressi della casa in cui ha conosciuto la donna della sua vita e la madre di suo figlio Clizia Incorvaia. C'è chi alla casa deve veramente molto come anche Giulia Salemi che con le sue più partecipazioni è arrivata alla conduzione di diversi programmi o chi, come Tommaso Zorzi che grazie alla vittoria si è affermato nel mondo dello spettacolo.

Grande Fratello Vip chiude i battenti? A rischio l'iconica casa a Cinecittà

Sicuramente i fan del programma sapranno che uno dei momenti più iconici è quando gli ultimi due finalisti spendono le luci della casa di Cinecittà. Una bellissima struttura che in questi anni è cambiata tantissimo: piscina interna, suna, tugurio, roulotte, ferrovia quante novità abbiamo visto in questi anni e quanti bellissimi ambienti hanno creato la produzione del Grande Fratello per ospitare vip e non. Eppure sembra che quest'anno, il giorno della finale, le luci si spegneranno come di consueto ma non si riaccenderanno mai più.

La casa del Grande Fratello ha sempre affascinato i telespettatori che di solito vedono solo gli ambienti ma in realtà ha tantissime stanze nascoste e soprattutto l'acquario che consente ai registri di spiare i concorrenti. Sembra che è l'ultimo anno in cui osserveranno i vipponi da Cinecittà in quanto il contratto di affitto con il complesso di Cinecittà è in scadenza e sembra che non ci sia nessuna intenzione di rinnovarlo.

Il Grande Fratello ha bisogno di una boccata d'aria fresca, di rinnovarsi e si vocifera che oltre ai complessi che sono stati già visitati nella capitale Endemol Shine sta pensando di compiere un cambio drastico: spostare la dimora dei vipponi a Milano.

LEGGI ANCHE:Alfonso Signorini in grande difficoltà: è successo ieri sera in diretta