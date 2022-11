Alessia Marcuzzi, novembre al mare: in bikini a 50 anni è una vera bomba sexy

Alessia Marcuzzi dopo il weekend di festa dei suoi primi 50 anni si gode un weekend al mare.

La bellissima conduttrice l'undici novembre ha compiuto 50 anni. La donna ha deciso di festeggiare con degli abiti veramente super sexy che esaltavano tutte le sue forme. Un weekend di festa: sabato ha indossato un vestito con tagli cut-out in linea con le ultimissime tendenze mentre Domenica un vestito color bordeaux senza spalline che fasciava perfettamente il suo corpo. Alessia ha molta cura di sé ed oltre a seguire una sana e corretta alimentazione e allenarsi quasi tutti i giorni con il suo istruttore di danza in previsione del nuovo debutto con Boomerissima, cura esternamente la sua pelle con prodotti della sua linea Luce.

La donna dopo aver abbandonato per un periodo la tv si è dedicata alle sue due aziende riscontrando tantissimo successo. Ha ammesso che le portano via tantissimo tempo durante le giornate ma non rinuncia mai a del tempo con sua figlia Mia, il maggiore Tommaso e con le amiche. Il cuore di Alessia a 50 anni ha smesso di battere per il suo ormai ex marito Paolo ma siamo sicuri che, proprio come è finita con Francesco Facchinetti, conserveranno un bellissimo rapporto e continueranno a sostenersi a vicenda e chissà, magari preso la vedremo con un altro rampollo.

Alessia Marcuzzi più sexy che mai! In bikini anche a novembre

Alessia dopo il suo compleanno ha deciso di partire per una calda meta e godersi ancora qualche bagno a mare. Quest'estate aveva già postato sul su profilo durante le sue vacanze sfoggiando una forma fisica pazzesca. Anche a novembre non rinuncia la richiamo delle onde le sue storie mandano in tilt il web!

Corpo pazzesco e curve super seducenti catturano tutta l'attenzione nonostante l'intento di Alessia, probabilmente, sia quello di mostrare il costume colo mattone pesca che ha deciso di indossare per questo bagno autunnale. Del resto è perfettamente abbinato ai colori del suo ultimo lancio autunnale di Marks & Angles e soprattutto si sposa perfettamente con la sua nuova immagine. Per i suoi prossimi 50 anni Alessia ha deciso di abbandonare il biongo e diventare una sexy brunette.

LEGGI ANCHE:Alessia Marcuzzi fa una concessione alla figlia Mia: "Solo perché è Halloween!"