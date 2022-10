Alessia Marcuzzi fa una concessione alla figlia Mia: "Solo perché è Halloween!"

Alessia Marcuzzi decide di fare una piccola concessione a sua figlia Mia. Ecco cosa le ha permesso di fare per Halloween.

Mia, la secondogenita di Alessia Marcuzzi è definita anche dal padre, Francesco Facchinetti la fotocopia della conduttrice. Effettivamente dobbiamo ammettere che non solo la piccola di casa ma anche suo fratello maggiore Tommaso è identico a sua madre. La donna quindi ha dei figli meravigliosi. In passato ha rilasciato un'intervista in cui ha dichiarato che spesso viene sopraffatta dai tantissimi impegni. Non solo le sue due aziende ma anche il ritorno in tv, levano tantissimo tempo ad Alessia. Nonostante ciò cerca sempre di trovare il tempo da dedicare ai suoi bambini. Tommaso ormai è un giovanotto e da quello che possiamo notare dalle storie che pubblica Alessia ormai non hanno solo un rapporto madre-figlio ma sono dei veri e propri amici che si prendono in giro e sembrano molto complici in tutto.

Mia, la piccola studiosa di casa, condivide alcune passioni con la mamma come le serie tv. Alessia ha dichiarato che con l'uscita di Stranger Things ha colto l'occasione per stare con la sua bambina un intero weekend sul divano raccontando anche alcuni aneddoti della sua gioventù. Con l'avvento del suo nuovo debutto a Boomerissima in molti si aspettano di vedere come inviato o ospite fisso in studio Tommaso mentre Mia dobbiamo accontentarci di vederla, per ora, solo tramite le sue storie.

Alessia Marcuzzi concede alla figlia Mia una piccola follia per Halloween: "Solo per questa volta!"

Alessia non sembra essere una mamma super severa ma ci tiene tantissimo che la figlia sia sempre composta e sistemata soprattutto durante i periodi in cui è impegnata a scuola e durante le attività extracurriculari e non. Questa volta però è festa anche per Mia e Alessia ha deciso di accontentare un desiderio di sua figlia. La porta con sé dall'estetista e le concede non solo di coccolarsi con una bella manicure ma anche di mettersi dello smalto nero e bianco. La vera chicca? La piccola Mia ha scelto di decorare le sue unghie con tanto di raffigurazioni spaventose.

Le unghie della piccola di casa sono perfette per questa festa e da quando Alessia le ha mostrate tantissime sono le persone che hanno deciso di farsi una manicure nera ispirandosi proprio a Mia. Come renderle perfette per la festa di Halloween? In commercio si trovano dei piccoli adesivi appositi per le unghie. Spesso si trovano da OVS e costano veramente pochissimo. Applicateli sulle vostre unghie per la festa e solo dopo rimuoveteli per avere delle unghie perfette per questo mese autunnale.

