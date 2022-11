Meghan Markle e il Principe Harry, ennesimo sgarro al Re: Carlo su tutte le furie

Meghan Markle e il principe Harry hanno preso una drastica decisione: ora che la Regina Elisabetta è scomparsa...

Meghan ed Harry sono senza ombra di dubbio i reali più turbolenti della storia. Pare che con la scelta di allontanarsi dalla corona abbiano recato molto più dispiacere alla defunta Regina Elisabetta rispetto allo scandalo che convolse il Principe Andrea. La Regina era affezionatissima al suo nipotino e aveva anche deciso di concedergli la mano di una donna americana, mulatta e soprattutto divorziata. Un grandissimo gesto che ha reso la monarchia decisamente un'istituzione moderna ma che mostra anche il grandissimo amore della nonna per il suo nipotino Harry. La donna non ha per nulla preso bene il 'divorzio' reale dei duchi di Sussex ma come avrebbe fatto qualsiasi nonna, ha lasciato aperte le porte della sua dimora.

I duchi hanno infatti partecipato al Giubileo di Platino e hanno fatto conoscere alla bisnonna la nipotina che porta il suo nome. Eppure dopo la scomparsa sembra che la coppia non abbia nessuna intenzione di smettere di recare dispiaceri alla corona.

Meghan ed Harry mandano su tutte le furie Re Carlo: tutta colpa delle feste natalizie

La Regina è sempre stata una donna molto abitudinaria e soprattutto ha sempre voluto mantenere alcune tradizioni in questi anni. Ad esempio ogni Natale e Capodanno tutti i membri si riuniscono nella dimora di Sandringham: tradizione che va avanti dal 1988 e che si è interrotta solo a causa del Covid. Meghan ed Harry nonostante l'allontanamento hanno sempre festeggiato il santo Natale nella residenza della nonna ma quest'anno voci vicine a palazzo dichiarano che molto probabilmente i duchi non abbiano nessuna intenzione di presenziare al tradizionale banchetto natalizio.

Sembra che al funerale della Regina Meghan abbia trovato il clima familiare particolarmente teso, non solo per la morte della sovrana ma anche per come sono stati accolti a partecipare a questo triste evento. Re Carlo nel suo discorso da sovrano ha dichiarato che le porte del palazzo saranno sempre aperte per suo figlio e sua moglie ma sembra che i duchi ribelli non abbiano nessuna intenzione di stare con la famiglia reale. Harry inoltre è pronto con l'uscita della sua biografia mentre l'anno successivo dovrebbero iniziare le riprese per una miniserie su Netflix. Progetti che fanno tremare la terra sotto i piedi a Re Carlo ma mai si sarebbe aspettato che Harry rinunciasse al tradizionale Natale nel luogo dove la Regina era solita fare il suo discorso ogni anno.

