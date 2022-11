Chiara Ferragni: "Sono ossessionata!", non può farne a meno

Chiara Ferragni pubblica una storia con una confessione: "Sono ossessionata!", ecco di cosa si tratta.

Chiara Ferragni è senza ombra di dubbio una delle persone più influenti nel web. Ha iniziato sin da piccolina a iscriversi su tutte le piattaforme che avevano lo scopo di metterla in contatto anche con chi si trova lontanissimo. Erano proprio le blogger americane a cui si inspirava Chiara. Queste mostravano i propri look e li descrivevano suo loro blog nei minimi dettagli non solo con foto ma anche con attente analisi delle ultimissime tendenze. Invitata alle prime sfilate in molte le hanno detto che sarebbe stata da lì a poco dimenticata ma, guardate dov'è ora!

Oltre ad essere una delle più seguite e amate non solo dai fan ma anche dalle maison di alta moda che mandano tantissimi vestiti sperando in una pubblicità, Chiara ha deciso di aprire un proprio band. Amante di tutte le tendenze ovviamente ha iniziato con vestiti, scarpe e borse ma pian piano ha ampliato il suo mercato: occhiali, bijoux fino a debuttare anche nel mondo beauty. Le sue palette e i suoi illuminanti sono dei veri e propri best seller.

Chiara Ferragni si confessa: "Sono ossessionata!"

Chiara Ferragni ha lanciato i suoi primi prodotti beauty che in men che non si dica sono diventati popolarissimi. Per Natale ha deciso di creare dei veri e propri cofanetti e in questo nuovissimo lancio ci sono tantissimi prodotti innovativi. Tanto per cominciare la palettina con un nuovissimo packaging iridescente si compone di tre colorazioni matte due shimmer e un tripudio di glitter. Kiss essential, un cofanetto composto da matita e rossetto color nude sulla base rosata. Altre tre matite per contornare le labbra e altri tre rossetti nude sulle basi pescate e mattone. Presenti anche due lip balm e soprattutto nel nuovo lancio c'è una grandissima novità!

Si tratta dei nuovissimi ombretti liquidi: un bellissimo champagne caldo, un rosa con perle argento e un iridescente con pagliuzze azzurre e viola. Ultimissima novità un rossetto glitterato che ricorda tantissimo quello del nuovo lancio di Kylie Jenner con tema Mago di Oz. Chiara sta mostrando ogni giorno i suoi prodotti in tantissimi look che crea o da sola o con l'aiuto del suo make-up artist e si confessa veramente ossessionata dalla sua nuova collezione!

