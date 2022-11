Cambi climatici a Benevento: cosa succede oggi?

Carissimi amici di Eccellenze Meridionali:, ecco l'appuntamento quotidiano con il tempo! Curiosi di scoprire qual è il tempo oggi a Benevento e non solo? Inziamo subito!

Napoli

Il meteo per Napoli è previsto pioggia moderata con umidità 79%, temperatura media 17.67°C, temperatura minima 16.68°C, temperatura massima 18.9°C e velocità del vento di 5.19 km/h. La percentuale di nuvolosità sarà del 100%. Si consiglia di indossare abbigliamento idoneo per il tempo, di vestirsi a cipolla e portare con sé un ombrello.

Avellino

Il meteo per Avellino prevede una leggera pioggia con umidità del 84%, temperatura media di 14.22°C, temperatura minima di 11.77°C e temperatura massima di 15.91°C. Il vento soffierà con una velocità media di 3.4km/h ed una percentuale di nuvolosità del 100%. Sei a casa e non sai cosa fare? Non preoccuparti! Guarda la lista di attività che puoi svolgere in base al meteo di Avellino.-Passeggiate: se il tempo è bello, una buona idea potrebbe essere quella di fare una bella passeggiata in centro o nei dintorni. In alternativa, potresti andare al parco a fare una camminata o correre.-Acquisti: con il meteo che c'

Caserta

Il meteo per la città di Caserta è in previsione di pioggia debole. La temperatura media sarà di 15.42° C, la temperatura minima registrata sarà di 14.73° C e quella massima di 17.33° C. Le condizioni atmosferiche saranno UMIDITÀ ALTA (87%) e VENTO MODERATO (2.35km/h). La nuvolosità sarà Molto Altissima (100%). Domani in città di Caserta è previsto pioggia a tratti. La temperatura media sarà di 16.06° C, la temperatura minima registrata sarà di 14.21° C e quella massima di 17.88° C. Le condizioni atmosferiche saranno UMIDITÀ ALTA (89%) e VENTO MODERATO (3.14km/h). La nuvolosità sarà Molto Altissima (100%).

Salerno

Il meteo di Salerno per domani, Sabato 23 Marzo 2019, prevede cielo molto nuvoloso o coperto e pioggia moderata. La temperatura media sarà di 12.6°C, la temperatura minima di 8.89°C e quella massima di 14.69°C. Il vento soffierà a una velocità di 2.8km/h e la percentuale di nuvolosità sarà del 99%. Cosa fare oggi: Probabilmente il tempo non sarà dei migliori, ma non tutti i giorni si possono vivere all'aria aperta. Ci sono diversi modi per trascorrere una giornata di pioggia: potreste rimanere al chiuso e leggere un buon libro, guardare un film o dedicarvi a qualche attività creativa; oppure uscire ugualmente e godervi comunque la giornata in città. In alternat

Benevento

Il meteo di Benevento oggi è caratterizzato da pioggia leggera e un'umidità del 90%. La temperatura media si attesterà intorno ai 14.19°C, con una minima di 11.34°C e una massima di 15.4°C. Il vento soffierà a una velocità di circa 3.39km/h, e l'80% della città sarà al coperto dalle nuvole. Secondo questo meteo, oggi è possibile dedicarsi all'attività fisica all'aperto solo nella prima parte della giornata. Nel pomeriggio si consigliano attività indoor o all'interno di strutture coperte. La pioggia cadrà con intensità leggera e l'umidità sarà alta. La temperatura media si attesterà sui 14.19°C, con una minima di 11.34°C e una massima di 15.4°

Paeestum

Il tempo a Paestum è caratterizzato da piogge moderate e un'umidità dell'80%. La temperatura media si attesta intorno ai 17,5° C, con una minima di 13° C e una massima di 19° C. Il vento soffia moderatamente, a una velocità di circa 4 km orari, ed è prevista un'alta percentuale di nuvolosità (quasi 100%). Nella giornata di oggi è possibile fare: trekking, passeggiata in città, visita a museo/ monumento.