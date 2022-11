Chiara Ferragni, mai vista con un look così: "Mi sento sexy e cool"

La vera esperta di tendenze e regina della moda Chiara Ferragni indossa un look che manda fuori di testa tutti gli utenti del web!

Chiara Ferragni è una vera esperta di moda e ogni volta che indossa un abito o un accessorio super particolare tutti i fashion fan cercano di replicarla. Quando è andata in Giordania per una visita a Petra ha indossato un completo viola che ha conquistato tutti non solo per il modello ma anche per la tonalità che, in men che non si dica è diventata di grandissima tendenza. Anche le sue amiche hanno subito replicato questa moda indossando accessori e giacche viola così come Valentina Vignali che per il suo viaggio in Islanda ha deciso di acquistare un piumino viola.

La donna ha sfoggiato tantissimi look da sogno ma è solo ieri che ha stupito tutto il suo pubblico con un outfit veramente strepitoso.

Chiara Ferragni, il look stile college reso super sexy da un accessorio particolarissimo

La donna è tornata in Italia dalla sua famiglia e sono tantissime le storie e i post che ha postato con suo marito Fedez e con i suoi bambini Leone e Vittoria. I Ferragnez piacciono anche per questo motivo: coinvolgono i loro fan in piccoli momenti di vita quotidiana. Leone e Vittoria sono già da piccolissimi delle vere star del web. Biondi con gli occhi azzurri come la mamma e simpatici come il papà, hanno anche loro dei look sempre curatissimi dall'imprenditrice digitale.

È però il look di Chiara che spiazza tutti: si tratta di un bellissimo outfit in stile college. Questo stile prevede che vengano riprodotte le divise dei college inglesi: gonne a pieghe, camicie, blazer e immancabili calzettoni in spugna bianca e mocassini.

Chiara incanta tutti con questo look gessato che con gli accessori Prada è veramente strepitoso. Capelli sempre ben curati così come gli accessori ma è un altro dettaglio che rende il suo look estremamente sexy e la stessa dice di sentirsi al 'top' con questo look.

Si tratta delle calze a rete, un'altra tendenza che sta spopolando sulle passerelle. Chiara ha mixato queste nuove proposte e ha creato un look veramente strepitoso che in men che non si dita è stato salvato e replicato da tantissimi fashion fun!

