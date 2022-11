Lulù Selassié spiazza tutti con una dedica ad un ex: "Amore mio, sei così dolce e puro"

La principessa etiope Lulù Selassié fa una dedica inaspettata ad un ex coinquilino della casa del Grande Fratello Vip.

La principessa Lulù è stata una delle più importanti concorrenti della casa del Grande Fratello Vip. La giovanissima ha avuto un vero e proprio colpo di fulmine. Non appena il nuotatore Manuel Bortuzzo è entrato la principessa ha subito cercato di conquistarlo. Lei estremamente presa non appena è stata corrisposta si è subito innamorata e il suo amore è stato un po' soffocante. La ragazza è stata duramente criticata perché Manuel Bortuzzo ha iniziato a soffrire per la sua opprimente presenza. Tutti l'hanno redarguita, dalle sorelle alle opinioniste, il conduttore Alfonso e i coinquilini della casa che si sono preoccupati particolarmente per il nuotatore.

Dopo tanti pianti e aver concesso a Manuel i suoi spazio è stato lo steso ad avvicinarsi alla principessa ed è nata una storia d'amore che ha fatto impazzire tutti i fan del programma.

Lulù Selassiè, la dedica d'amore per un ex concorrente della casa del Grande Fratello Vip

La principessa dopo aver lasciato i suoi spazi a Manuel ha avuto la sua storia a lieto fine. Lui ha lasciato la casa ma ha continuato a sostenere la sua fidanzata con tantissimi regali. In finale si sono finalmente riabbracciati e hanno iniziato la loro storia d'amore. La coppia è subito andata a convivere ma dopo poco hanno annunciato tramite social la rottura che ha spazzato tutti. Lulù ancora oggi dice che è stata la storia più importante della sua vita e vorrebbe tanto avere un confronto con lui.

Manuel quest'estate ha avuto un'altra storia d'amore con una tiktoker mentre la sua ex Lulù si concentrava sul suo lavoro, amici e famiglia. Oggi arriva una dedica inaspettata della principessa in occasione del compleanno di un suo ex coinquilino.

Si tratta di Giucas Casella che compie gli anni. La bellissima principessa ha deciso di creare un collage con tutti i momenti che hanno trascorso insieme nella casa del Grande Fratello Vip. Lo chiama con tantissimo affetto nonno e lo descrive come una persona dolce e pura. Una dedica che commuove tutti i fan visto che anche Giucas ha avuto modo di entrare quest'anno nella casa per un confronto con Attilio Romita e dichiarare il bene che lo lega alle principesse Selassié.

LEGGI ANCHE:LDA, continua il 'corteggiamento' di Lulù Selassiè: "Facciamolo insieme"