Gf Vip 7, incidente hot nel bagno: Luca Salatino in imbarazzo tra due animi bollenti

Grande Fratello Vip 7: due vipponi mettono in imbarazzo Luca Salatino. La voce del Gf sgrida i ragazzi.

Luca Salatino è senza ombra di dubbio uno dei concorrenti più amati nella casa del Grande Fratello Vip. Ha iniziato il suo percorso con il botto raccontando non solo la sua storia d'amore con la corteggiatrice Soraia che ora si sta occupando di arredare il loro nido d'amore e occuparsi della ricerca di un ristorante da gestire con il suo uomo. La donna continua a sostenere il suo ex tronista ma Luca dopo ormai 50 giorni inizia a mostrare i primi segni di cedimento. Luca tutti i gironi piange pensando alla sua Soraia ed Alfonso ha deciso di fargli incontrare la sua fidanzata mettendolo dinanzi ad un ultimatum: o smette di piangere o uscire dalla casa.

Luca guardando la sua fidanzata ha deciso di farsi forza ma in questa settimana ha comunque avuto dei momenti di cedimento. Antonino Spinalbese è sempre stato al suo fianco ma sembra che ultimamente anche l'ex di Belen sia particolarmente distratto.

Luca Salatino messo in imbarazzo da Antonino Spinalbese: tutta colpa di una vippona. Il Gf richiama i ragazzi!

Antonino è stato protagonista della puntata del Grande Fratello Vip a causa di un nuovo triangolo amoroso. Se prima si insinuava che Antonella Fiordelisi stava con Donnamaria ma segretamente pensa all'ex di Belen, ora lui è concentrato di Oriana. La nuova vippona ha subito ammaliato Antonino ma sembra che lei inizialmente aveva messo gli occhi sul ben Daniele. Antonino e Oriana si sono avvicinati sempre di più e man mano che passano le giornate i baci rubati non nascono solo dallo scherzo o dal gioco della bottiglia. Sembra che i due si desiderano e la passione li ha portati a mettere in imbarazzo Luca Salatino.

Il ragazzo romano si trovava in bagno ma lo spazio viene invaso da Antonino e Oriana che sembrano cercare qualcuno che faccia 'il terzo incomodo' per potersi scambiare qualche bacio senza catturare tropo l'attenzione.

Salatino chiede ai ragazzi di non coinvolgerlo e subito il Gf richiama i vipponi: "Ragazzi uscite dal bagno, si va in uno". Luca si scalda subito e chiede di non essere coinvolto in alcune dinamiche soprattutto se ci sono sotterfugi amorosi e poi parliamoci chiaro, Luca si scalda perché doveva correre in bagno e il suo momento è stato brutalmente interrotto!

