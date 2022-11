Re Carlo III compie 74 anni: cosa sta accadendo a Buckingham Palace

Il nuovo sovrano inglese oggi spegne 74 candeline: ecco in che modo festeggerà il suo primo compleanno da re.

L'8 settembre il mondo intero salutava una delle donne più famose della storia, la Regina Elisabetta II moriva nella sua amatissima dimora a Balmoral. Al suo fianco l'intera famiglia reale riunita fatta eccezione per Meghan che non ha avuto accesso al letto di morte della regina. Nell'attimo esatto in cui Elisabetta II ha spirato l'ultimo soffio della sua esistenza, l'Inghilterra si ritrovava con un nuovo sovrano tutto da scoprire nonostante la sua fama da Principe.

Re Carlo III è il primogenito di Elisabetta e padre di William e Harry, i due fratelli più famosi del momento che con le loro consorti Kate e Meghan continuano ad alimentare il gossip mondiale. Al fianco del re c'è come sempre Camilla, posto che in origine avrebbe dovuto occupare Lady D. Oggi, 14 novembre Re Carlo III compie 74 anni e in molti si chiedono come festeggerà il suo primo compleanno da sovrano che in realtà è anche il primo senza la sua adorata madre.

Il compleanno di Re Carlo: la festa e il regalo ai suoi collaboratori

Come da tradizione durante il cambio di guardia a Buckingham Palace la banda suonerà Tanti Auguri al sovrano. Non mancheranno manifestazioni di gratitudine e celebrazioni in tutto il regno ma quest'anno Re Carlo ha deciso di non dare troppo nell'occhio. Ci sarà infatti una festa privata solo con i familiari e pochi intimi, indiscrezione che in queste ore circola nel regno. Per rispetto al lutto dell'ex sovrana Elisabetta II il re ha deciso di non essere troppo plateale.

C'è però un'indiscrezione che ha avvicinato di molti i sudditi al re. Sembra infatti che il sovrano abbia deciso di regalare ben 600 sterline a testa per tutti i suoi collaboratori a palazzo per un motivo in particolare. Il suo compleanno questa volta non c'entra nulla, il gesto infatti è stato fatto in soccorso all'aumento del costo della vita. Sembra proprio che Carlo abbia intenzione di farsi amare dal popolo e da chi lavora per lui scrollandosi di dosso l'idea di sovrano non troppo empatico che qualcuno ha deciso di imporgli.

