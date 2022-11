Il ritorno di Bianca Guaccero: "Voi lo sentite?", la rabbia dei fan

Dopo Detto Fatto la Rai ha deciso di non affidare alcun programma a Bianca Guaccero. Il pubblico non ci sta ma intanto la conduttrice svela la sua stagione preferita.

Tra le artiste più versatili del mondo dello spettacolo italiano c'è indubbiamente Bianca Guaccero. Attrice, cantante e conduttrice la Guaccero è stata protagonista per anni di una delle trasmissioni più amate del piccolo schermo. Detto Fatto è cominciato con Caterina Balivo che ha poi lasciato le redini alla Guaccero e a dirla tutta la conduttrice pugliese ha fatto un ottimo lavoro. Il pubblico ne è ormai certo: il suo posto è in televisione, peccato che a quanto pare non c'è ancora posto per lei.

Dopo la chiusura di Detto Fatto nel pomeriggio di Rai Due i telespettatori si aspettavano una ricollocazione della conduttrice che però non c'è stata. Cosa sarà successo? Una cosa è certa, Bianca non si è arresa e ha deciso di cominciare un dialogo social che sta conquistando tutti. Non mancano le sue storie Instagram nella sua vita quotidiana ma non solo. Bianca infatti ha deciso di cominciare una serie di dirette a tema a grande richiesta dei suoi fan sui social network. Il primo appuntamento in diretta parlava proprio di armocromia, motivo per cui oggi ha deciso di svelare la sua stagione preferita insieme a un look davvero unico.

La rivelazione di Bianca Guaccero: look ideale per la sua stagione preferita

Dopo molti commenti di rabbia da parte dei fan che chiedono a grandissima richiesta il ritorno di Bianca Guaccero in tv, la conduttrice reagisce come sempre con il sorriso sui social. Questa volta protagonista assoluto è il suo look autunnale che ancora una volta è di grande ispirazione per i suoi follower.

Bianca confessa di avere una stagione preferita che è proprio l'autunno con il suo clima un po' freddino ma tanto piacevole. La conduttrice indossa un maglione verde bosco, colore principe di questa stagione, abbinato a un paio di leggings neri con tanto di anfibi color verde militare. Insomma davvero un look ideale per le giornate d'autunno per due aspetti fondamentali. Il primo è la comodità, si tratta infatti di capi che si adattano al comfort del corpo anche in occasione di giornate frenetiche ma non solo. Il secondo motivo è invece la grande eleganza che si conferma regina dello stile della Guaccero.

LEGGI ANCHE>>> Bianca Guaccero e l'annuncio che tutti stavano aspettando: "Finalmente ci rivediamo"