Numeri del Lotto: i numeri che potrebbero valere un terno

Nel nostro Paese il gioco del lotto ha sempre avuto un grande seguito. La sua popolarità è dovuta alla possibilità di vincere somme molto alte rispetto a quelle disponibili nelle altre lotterie. Tuttavia, nonostante la diffusione di questo gioco, le previsioni sulle sue sorti sono ancora molto incerte. Ciò è dovuto alla grande aleatorietà della distribuzione dei numeri estratti.

Amici del Sud ed amanti delle bellezze del Mezzogiorno d'Italia: ecco l'appuntamento quotidiano con i numeri del lotto. Che la fortuna sia con voi!

Il numero 37 rappresenta la felicità. La storia è ambientata in un paese lontano, in cui il re aveva ordinato di costruire il Palazzo della Felicità, proprio nel punto in cui sorgeva il magnifico chiosco delle fragole. Nessuno sapeva perché, ma tutti erano convinti che questo edificio avrebbe portato fortuna al re e a tutto il regno. Era talmente bello che, anche se nessuno lo sapeva, tutti volevano visitarlo. Infatti, appena fu finito, si formarono lunghe file di persone desiderose di entrare e ammirare le splendide

Il numero 21 rappresenta la speranza. La storia racconta di un ragazzo che ha perso tutto quanto: la famiglia, il lavoro e la casa. Ma lui non si arrende e continua a combattere. Finché un giorno, proprio quando ormai era arrivato all' ultimo barlume di speranza, trova un nuovo lavoro e ricomincia a vivere. Per questo motivo, il numero 21 è molto fortunato al lotto: simboleggia la rinascita dopo aver passato momenti difficili.

Il numero 36 rappresenta la qualità della sincerità. È un numero che porta fortuna ed è associato all'amore. Secondo alcune credenze, giocarlo riduce le probabilità di subire inganni.

L'uomo camminava per le strade della città, guardando i negozi e chiedendosi che cosa comprare. Aveva appena finito di pagare l'affitto e non aveva più un soldo in tasca. Improvvisamente, vide una biglietteria e capì che era arrivato il suo momento. Entrò e comprò 50 biglietti della lotteria. Quando uscì, il sole stava tramontando e pensò che forse era arrivato il suo momento.

Il numero 15 rappresenta la giustizia, la pace e l'armonia.Secondo la leggenda cinese, il numero 15 era molto sacro ed era associato alla dea della giustizia, Shangdi. Veniva anche considerato un simbolo di buona fortuna e prosperità. Per questo motivo, giocare il numero 15 al lotto può essere considerato un buon auspicio!

Il numero 33 rappresenta una persona che è arrivata a un punto della vita in cui ha compreso tutte le sue potenzialità e sa come esprimerle al meglio. E' una persona molto intelligente, creativa e indipendente, che riesce a cavarsela in qualsiasi situazione. Il 33 può rappresentare anche la fortuna, il successo e la buona sorte.