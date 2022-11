Michelle Hunziker, capelli perfetti in 8 minuti: "L' Hunzipiega"

La conduttrice di Michelle Impossible rivela il trucco infallibile per una piega perfetta in soli 8 minuti: l'Hunzipiega conquista tutti.

Michelle Hunziker è tra le conduttrici più amate del mondo della televisione ma anche dei social network. Con il suo marchio Goovi è in grado di accontentare tutti mentre il pubblico attende il suo ritorno a Striscia la Notizia e Michelle Impossible. Piersilvio Berlusconi sembra intenzionato ad accoglierla nuovamente in prima serata su Canale 5 per una stagione televisiva dalle mille sorprese. Intanto però Michelle non resta con le mani in mano e si occupa dei suoi fan dispensando consigli di ogni genere dalla bellezza al benessere.

La conduttrice svizzera è in un momento d'oro della sua carriera e si prepara a diventare nonna insieme a Eros Ramazzotti, suo ex marito con il quale ha un rapporto splendido. La Hunziker attraverso Goovi si occupa del benessere fisico e quotidiano del corpo ma anche di beauty. Questa volta dopo l'Hunzitrucco, creato con le sue mani e i suoi prodotti make-up, arriva l'Hunzipiega che rivela come ottenere un'acconciatura perfetta in soli 8 minuti.

"L'Hunzipiega" di Michelle Hunziker conquista tutti: "In ordine tutto il giorno"

Michelle Hunziker ha deciso di assecondare una richiesta dei suoi fan e di dedicare qualche storia alla creazione di un'acconciatura perfetta per restare in ordine tutto il giorno. Il nuovo taglio corto della conduttrice ha riscosso grande successo tra i suoi follower ma una cosa è certa, non è semplice gestire i capelli quando si ha poco tempo. È per questo che la conduttrice di Striscia la Notizia ha deciso di condividere un tutorial per creare un look ideale.

La prima cosa che occorrerà per creare quest'acconciatura sono i famosi bigodini caldi grossi, si tratta di uno strumento facilissimo da trovare in commercio o online. Una volta riscaldati in modo elettrico possiamo applicarli nei capelli distribuendo le ciocche anche in modo non perfettamente allineato. L'effetto finale infatti sarà un po' al vento ma super chic.

Lasciamo i bigodini in posa per soli 8 minuti magari mentre continuiamo le nostre faccende domestiche. Una volta raffreddati possiamo toglierli e in pochissimi minuti la piega sarà perfetta. Dalla foto di Michelle possiamo notare l'effetto finale da vera diva, un po' vaporoso ma elegante e soprattutto comodissimo da portare.

